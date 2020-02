Realme X50 Pro 5G, Çılgın Şarj Teknolojisi İle Gelecek

Realme, 24 Şubat’ta sadece online düzenlenecek etkinlikte üst seviye telefonu X50 Pro 5G’yi tanıtacak. Cihazın öne çıkan özellikleri şimdiden gelmeye başladı.

Realme X50 Pro 5G, şirketin 2020 amiral gemisi akıllı telefonu olacak. Çinli üretici yeni telefonunu Barcelona Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde tanıtacaktı ancak MWC, corona virüsü nedeniyle iptal edildi ancak 24 Şubat’ta cihaz resmi olarak duyurulacak. Tanıtım gününe çok az kala cihazın teknik detayları paylaşıldı.

Realme Europe, Twitter üzerinden Realme X50 Pro’nun 65W SuperDart şarj teknolojisini destekleyeceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere Realme X20 Pro’nun da 65W şarj ile geleceği söylenmişti ancak 50W şarj desteğiyle tanıtılmıştı. Bu, çılgın hızda şarj bir ilk olacak. Realme ayrıca X50 Pro 5G’nin Snapdragon 865 işlemci ile geleceğini (çift mod 5G NSA ve SA desteğiyle) doğruladı. Paylaşılan görselde telefonun sol üst köşesinde çift selfie kamera taşıyan çift delik çentik olduğunu görüyoruz.

Get ready to feel the speed of the future in the new #realmeX50Pro We are ready to be one step ahead #realme5G

We could think of a million situations in which having no battery could ruin your day.



But during the time you have been thinking about this, you would have already charged the #realmeX50Pro with its 65W SuperDart Charge to keep you going. #realme5G