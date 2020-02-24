Realme X50 Pro 5G Özellikleri ve Fiyatı

Türkiye pazarına etkili giriş yapan Çinli üretici Realme, amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı. Şirketin ilk 5G telefonu olan Realme X50 Pro 5G özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Realme X50 Pro 5G Özellikleri

Bütçe dostu akıllı telefon modelleriyle ülkemizde öne çıkan markalardan Realme, üst seviye telefonu X50 Pro 5G’yi tanıttı. Geçtiğimiz senenin sonunda tanıtılan X2 Pro modelini anımsatıyor ancak çok daha güçlü bir cihaz karşımızda.

Qualcomm’un Snapdragon 865 mobil platformunu kullanan ve NSA/SA ve tüm ana 5G bantlarını destekleyen telefon 6.44 inç FHD+ çözünürlüğe ulaşabilen, 90Hz yenileme hızına sahip çift delik çentikli ekrana sahip. Ön kamera, yava çekim selfie’lere izin veriyor. 64MP ana sensör (X2 Pro ile aynı performansı sergilediği söyleniyor), 13MP telefoto (2x optik zoom, 20x’e kadar hibrit) lens, 8MP ultra geniş (makro modu mevcut) ve 2MP portre video (4K 30fps ve 960fps yavaş çekim) arka kamera sistemini oluşturuyor. Önde 32MP ve 8MP (ultra geniş) olmak üzere çift selfie kamera bulunuyor.

Ekran için parmak izi sensörü, Hi-Res sertifikalı çift stereo Dolby Atmos hoparlörler, 65W Superdart şarj teknolojisine (35 dakikada tam şarj, 20 dakikada %60) sahip 4200 mAh batarya, 12GB RAM, Realme X50 Pro 5G’nin etkileyici özellikleri arasında. Yalnız telefonda microSD kart yuvası bulunmuyor. En üst model, 256GB dahili depolama alanı ile geliyor. Telefonda kulaklık girişi de bulunmuyor. Realme’nin 3.5mm kulaklık girişi bulunmayan ilk telefonu.

Realme X50 Pro 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Realme X50 Pro 5G fiyatı şöyle; 6GB/128GB model için 599€, 8GB/256GB model için 669€, 12GB/256GB model için 749€. Realme X50 Pro 5G, Nisan ayında Avrupa’da satışa sunulacak.