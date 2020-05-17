Realme X50 Pro Player Edition'un Özellikleri Ortaya Çıktı!

Realme, 25 Mayıs'ta yeni bir amiral gemisi modelini tanıtacak. İşte Realme'nin yeni amiral gemisi modeli Realme X50 Pro Player Edition özellikleri, fiyatı ve tasarımı!

Realme X50 Pro Player Edition Özellikleri Neler?

Realme'nin yeni oyuncu merkezli amiral gemisi modeli X50 Pro Player Edition ortaya çıktı. Cihazın tasarımı oldukça dikkat çekici. Tabi bu cihazı özel kılan cihazın performans konusundaki maharetleri. Gelin hep birlikte bu cihazın bilinen özelliklerine göz atalım

Realme, yeni bir oyuncu odaklı amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 25 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan bu yeni model performansını Qualcomm Snapdragon 865 SoC yonga setinden alıyor. Bu işlemci model numarasından da görüldüğü gibi epey performanslı. Tabi cihaz bu performansını 8GB RAM Bellek ile destekliyor.

128GB depolama seçeneği sunan cihaz, başka bir depolama seçeneğine de sahip olacak. Ancak şimdilik bir bilgi yok. Ekran olarak 6.44 inçlik bir yapı bizi karşılıyor. 2400x1080 piksel çözünürlük sunan bu ekran 90Hz yenileme hızına sahip olacak. Aynı zamanda üst kısmında 16MP'lik ve 2MP'lik bir kamera taşıyacak. Yine ekranda bir ekrana gömülü parmak izi sensörü olması bekleniyor.

Dörlü Kamera Grubu!

Arka kısmında dötlü bir kamera grubu taşıyacak olan cihazın, kameralarından ikisi 2MP, birisi 8MP ve ana kamerası ise 48MP olacak. Bataryası ise 4200mAh genişliğinde olacak. Aynı zamanda bu batarya ilginç şekilde 65W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Yani bu cihaz tam anlamıyla oyuncu odaklı.

Realme X50 Pro Player Edition 25 Mayıs'ta tanıtılacak. Fiyatının ise 465 Dolar olması bekleniyor. Bakalım cihaz hakkında daha ne gibi bilgiler ortaya çıkacak.