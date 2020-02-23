Realme, X50 Pro'yu ve Akıllı TV'sini Tanıtmaya Hazırlanıyor

Realme'nin yeni akıllı telefonu ve akıllı televizyonu ilk defa 24 Şubat'ta tanıtılacak. İşte o cihazlardan ilk bilgiler.

Birçok marka gibi Realme de MWC etkinliğinde kendine yer ayırmıştı. Ancak etkinliğin iptal edilmesi ile işler tersine gitti. Bu sürede Realme kendine yeni bir lansman tarihi belirledi ve yeni cihazlarını 24 Şubat Pazartesi günü İspanya'daki bir etkinlikte tanıtmaya karar verdi.

Bu etkinlikle Realme X50 Pro'yu ve ilk akıllı TV'sini tanıtacak olan şirket etkinliği iyi değerlendirecek gibi duruyor. Daha önceden Realme X50 Pro'nun birçok özelliğini öğrenmiştik zaten. Yeni öğreneceğimiz bilgiler Realme'nin akıllı televizyonundan olacak. Dahası Realme'nin ilk fitness bandının monitörü hakkında yeni bilgiler de bu etkinlikte tanıtılacak. Aynı zamanda bu fitness bandı üç farklı renk seçeneği ile gelecek.

Daha detaylı bilgiler 24 Şubat tarihinde etkinliklerde belli olacak. Merak edilen konu Realme'nin yeni akıllı TV'sinin nasıl olacağı. Bakalım bu televizyonun fiyatı ne olacak.