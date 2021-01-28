Realme X7 5G ve X7 Pro 5G Özellikleri Açıklandı!

Realme X7 5G ve X7 Pro 5G özellikleri, Hindistan’da satışa sunulmadan önce şirketin web sitesinde açıklandı. Açıklanan özellikler, Realme X7 5G’nin bu ayın başlarında Çin’de piyasaya sürülen Realme V15 modeline benzer olacağını gösteriyor. Realme tarafından açıklanan teknik özelliklere ilişkin detaylar haberimizde.

Realme X7 5G ve X7 Pro 5G Özellikleri Neler?

Realme X7 5G ve X7 Pro 5G modellerinin bazı teknik özellikleri paylaşıldı. 185 gram ağırlığındaki Realme X7 5G, kullanıcılarına Full HD çözünürlük sunacak. Super AMOLED ekrana sahip olan cihazın 4.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı açıklandı. X7 5G, sahip olacağı 50 Watt’lık SuperDart hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Böylece kullanıcıların telefonun şarj olması için uzun süre beklemesi gerekmeyecek.

Gücünü Mediatek firmasının geliştirdiği Dimensity 800u işlemcisinden alan cihaz, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunulacak. Dahili depolama alanı ise 128 GB olacak. Telefonun arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera olmak üzere toplamda üç adet lens bulunuyor.

184 gram ağırlığındaki X7 Pro 5G modelinin Super AMOLED ekranı, 120Hz tazeleme oranı sunacak. Gücünü Dimensity 1000+ işlemcisinden alan cihaz, 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Merakla beklenen yeni modelin arka kısmında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde portre lensi 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera olmak üzere dört lens yer alıyor. Ön kısımd ise 32 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Realme X7 5G Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: Full HD, Super AMOLED

Ağırlık: 185 gram

RAM: 6 GB / 8 GB

İşlemci: MediaTek Dimensity 800u

Kamera: 64 MP, 8 MP geniş açılı sensör, 2 MP makro kamera

Batarya: 4.300 mAh, 50 Watt SuperDart hızlı şarj teknolojisi

Depolama Alanı: 128 GB

Fiyat: 6 GB RAM’e sahip olan sürüm 1.399 Çin Yuanı (Yaklaşık 1598 TL), 8 GB RAM’e sahip olan sürüm 1,999 Çin Yuanı (Yaklaşık 2.281 TL)

Realme X7 Pro 5G Özellikleri