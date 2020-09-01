Realme X7 ve X7 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatları

Realme’nin premium orta seviye telefonları Realme X7 serisi Çin’de resmiyet kazandı. Realme X7, Dimensity 800U işlemciden güç alan ilk telefon. Öte yandan Dimensity 1000 Plus işlemcili Realme X7 Pro, aynı işlemciye sahip Redmi K30 Ultra’nın en büyük rakibi olacak. Realme X7 serisi kullanıcılara 120Hz yenileme hızına sahip ekran, 65W hızlı şarj teknolojisi, 64MP dörtlü arka kamera sunuyor. Realme X7 5G ve Realme X7 Pro 5G özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Realme X7 5G ve Realme X7 Pro 5G Teknik Özellikleri

Realme X7, 160.9 x 74.4 x 8.1mm boyutlarında 175gr ağırlığında. Telefon, 1080 x 2400 piksel, 20:9 en boy oranı, 180Hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyen 6.4 inç AMOLED ekrana sahip. Yüzde 90.8 ekran gövde oranı sunuyor ve Gorilla Glass korumasıyla geliyor. Realme X7 Pro modeli 160.8 x 75.1 x 8.5mm boyutlarında 184gr ağırlığında. Telefon FHD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 120Hz yenilleme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamını destekleyen 6.55 inç S-AMOLED ekrana sahip. Realme X7 Pro, yüzde 91.6 ekran alanı sunuyor. Her iki telefon da delik çentikli düz ekranlı tasarıma sahip ve ekran içi parmak izi okuyucu ile donatılmış. Dimensity 800U işlemci, Realme X7 5G’ye güç verirken, Pro modeli Dimensity 1000 Plus işlemciden güç alıyor. Telefonlar 8GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256GB’a kadar UFS 2.1 depolama alanı ile geliyor. Realme UI tabanlı Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyorlar.

Realme X7 serisi, 80 derece görüş açılı f/2.45 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel ön kamera ile geliyor. Ön kamera, portre modu, HDR, yüz tanıma, süper gece sahne modu, 120fps 1080p ağır çekim video kaydı, 30fps 1080p video kaydı özellikleri sunuyor. Realme X7’nin arkaya bakan dörtlü kamera sistemi, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel ana kamera, 119 derecelik 8 megapiksel ultra geniş kamera, 2 megapiksel siyah beyaz lens ve 2 megapiksel makro çekim kameradan oluşuyor. Realme X7 Pro 5G’nin dörtlü kamera kurulumu, Sony IMX686 64 megapiksel birincil sensör, 119 derecelik 8 megapiksel ultra geniş kamera, 2 megapiksel portre sensörü ve 2 megapiksel makro lens şeklinde. Her iki telefon da süper gece sahne modu, profesyonel mod, arka plan bulanıklaştırma, HDR, süper makro, süper geniş açı, yapay zeka (AI) sahne tanıma, UIS ve UIS Max video süper titreme önleyici, 120fps 1080p video kaydı ve 30fps 4K video kaydı gibi fotoğrafçılık özellikleri sunuyor.

Realme X7’nin 4300 mAh bataryaya sahipken, Realme X7 Pro’nun 4500 mAh bataryası mevcut. Her iki cihaz da 65W SuperDart şarj teknolojisi desteğiyle geliyor. Şirket, Realme X7 serisinin sadece 35 dakikada tam şarj olabildiğini iddia ediyor. Çift SIM yuvası, 5G, Bluetooth 5.1, WiFi 802.11ac, GPS, USB-C desteklenen bağlantılar arasında. Pro modelde stereo hoparlör mevcut ve çift frekans GPS ve NFC’yi destekliyor.

Realme X7 5G ve Realme X7 Pro 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Realme X7, 6GB RAM 128GB depolama, 8GB RAM 128GB depolama seçenekleriyle geliyor. Fiyatlar sırasıyla 264 dolar, 352 dolar. Realme X7 Pro, 6GB RAM 128GB depolama, 8GB RAM 128GB depolama, 8GB RAM 256GB depolama seçeneği sunuyor. Fiyatlar sırasıyla 323 dolar, 364 dolar, 469 dolar. Realme X7 serisi ön siparişleri Çin’de başladı. Realme X7 ve Realme X7 Pro Çin’de 7 Eylül’de satışa çıkacak. Realme X7 serisi Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulacak mı? sorusunun yanıtı verilmedi.