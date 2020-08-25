Realme X7 Pro Özellikleri Performans Testinde Ortaya Çıktı

Realme X7 Pro özellikleri nasıl olacak? Realme X7 Pro özellikleri performans testinde gün yüzüne çıktı. İşte Realme X7 Pro özellikleri.

Realme X7 Pro Özellikleri

Realme X7 Pro olduğu iddia edilen Realme RMX2121 numaralı cihaz Geekbench testinde ortaya çıktı. Testte cihazın MediaTek Dimensity 1000+ yonga setinden güç aldığı gösterilmekte. Realme X7 Pro'da 5G desteği ve 120Hz AMOLED ekran bulunacak.

Realme X7 Pro 8 GB RAM'e sahip olacak ve 1080p çözünürlüğe sahip 6.55 inç OLED ekran ile gelecek. Cihazın arka kısmında 64 MP kamera yer alacak. Bu sensöre 8 MP'lik kamera sensörü de eşlik edecek. 4,500 mAh bataryadan beslenmesi beklenen akıllı telefonda 65 W hızlı şarj teknolojisi yer alacak.

Şirket Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'dan yeni cihazlarının çıkış tarihini 1 Eylül olarak açıkladı. Realme 7 serisi ile 1 Eylül'de tanışacağız. Cihazlar tanıtıldıktan hemen sonra özellikleri ve fiyatı sitemiz üzerinde yer alacak.