Realme X7 Pro Ultra Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

Realme'nin çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Realme X7 Pro Ultra tasarımı ve özellikleri yavaş yavaş netleşiyor. İşte Realme X7 Pro Ultra tasarımı ve özellikleri ile ilgili sızdırılanlar.

Realme X7 Pro Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

Gizmochina tarafından aktarılan habere göre, Realme X7 ve X7 Pro'nun yanında X7 Pro Ultra modeli de olacak. Realme X7 Pro Ultra'nın X7 Pro ile aynı işlemciye sahip olabileceği iddia edilmekte.

1 Eylül'de tanıtılması beklenen Realme X7 Pro Ultra'nın bazı özellikleri Webio'da sızdırıldı. Gelen sızıntı Realme X7 Pro Ultra'nın delikli tasarıma ve kavisli kenarlara sahip Super AMOLED ekrana sahip olduğunu ortaya koymakta.

Akıllı telefonun ekranının 120Hz yenileme hızını destekleyeceği konuşulmakta. Gücünü Snapdragon 865 işlemciden alması beklenen X7 Pro Ultra, 125W süper flaş şarj teknolojisini destekleyen 4.500mAh bataryadan beslenebilir.

Cihazın arka tarafında 4 adet kamera sensörü yer alacağı ön tarafta ise bir adet 32MP'lik sensörün olacağı söylenmekte. Aşağıdan sızdırılan görüntüye göz atabilirsiniz.

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