Realme X7 Serisi Çıkış Tarihi Belli Oldu

Akıllı telefon üreticisi Realme yeni cihazlarını piyasaya sürmek için geri sayım başlattı. Realme 7 serisi çıkış tarihi duyuruldu. İşte Realme 7 serisi çıkış tarihi.

Realme 7 Serisi Çıkış Tarihi

Realme 7 serisinde 5G desteği ve 120Hz AMOLED ekran bulunacak. Şirket Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'dan yeni cihazlarının çıkış tarihini 1 Eylül olarak açıkladı. Realme 7 serisi ile 1 Eylül'de tanışacağız. Akıllı telefonların tasarımı hakkında henüz çok fazla bir detay bulunmuyor.

Weibo'da paylaşılan posterden görebildiğimiz kadarı ile cihazlarda damla çentik olmayacak. Posterde "ince ve hafif flaş şarj amiral gemisi" notu düşüldü. Hemen aşağıdan paylaşılan postere göz atabilirsiniz.

1 Eylül'de Realme X7 ve Realme X7 Pro olmak üzere iki farklı cihaz tanıtılacak. Cihazlar tanıtıldıktan hemen sonra özellikleri ve fiyatı sitemiz üzerinde yer alacak. Bizleri takipte kalarak en güncel teknolojik gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.