Realme XT Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı

Realme'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Çin'in sertifika kurumu TENAA'da RMX1991 model numarasına sahip bir akıllı telefon paylaşıldı. RMX1991 model numaralı akıllı telefonun Realme XT Pro olduğu söyleniyor.

Gelin hep beraber RMX1991 model numaralı akıllı telefonun özelliklerine bakalım. 6.4 inçlik ekrana sahip olması beklenen RMX1991 numaralı akıllı telefonda 2.2 GHz'de çalışan bir octa çekirdekli işlemcinin bulunacağı söylenmekte.

6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen Realme'nin yeni akıllı telefonunda 64 megapiksellik arka kamera sensörünün olacağına kesin gözüyle bakılmakta.

Cihazın ön tarafında bulunan su damlası şeklindeki çentiğinde 32 megapiksellik kamera sensörünün bulunacağı söyleniyor. Akıllı telefonun ekrandan parmak izi okuyucusu ile geleceği konuşulmakta.

Minimum 3.900 mAh batarya kapasitesi bulunacak olan akıllı telefonda 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisinin olacağı bilgisi sızdırıldı. Realme'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Realme XT Pro olarak adlandırılmasına kesin gözüyle bakılan RMX1991 modeli hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.