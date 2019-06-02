Rebellion, E3 2019 Fuarında Büyük Bir Oyunun Duyurusunu Yapacak

Rebellion Developments stüdyosu Sniper Elite serisi ile tanıdığımız bir stüdyo, ama zaman içerisinde Zombie Army Trilogy ve son olarak Strange Brigade oyunlarıyla da karşımıza çıkmıştı. Uzun bir zamandır sessizliğini koruyan geliştirici stüdyo, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Mart ayında Sniper Elite serisiyle ilgili bir duyuru bombardımanı yapmıştı. Bu bombardıman sırasında da PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için Sniper Elite V2 Remastered, Switch için ayrıca Sniper Elite 3 Ultimate Edition duyurusuna ek olarak, Sniper Elite VR oyunu ve sıradaki oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu öğrenmiştik.

Yeni Sniper Elite oyununun ne zaman duyurulacağına dair herhangi bir işaret yok, ama yakın bir zamanda gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. Rebellion Developments, yeni Sniper Elite oyununun E3 2019 fuarında duyurulabileceğinin işaretini verdi.

Rebellion Developments yaptığı yeni açıklama ile E3 2019 fuarı sırasında PC ve konsollar için geliştirilme aşamasında olan büyük bir oyunun duyurusunu yapacağını müjdeledi. Beklenen duyuru Twitch üzerinden 10 Haziran 2019 Pazartesi, TSİ 20:00 sıralarında başlayacak olan PC Gaming Show yayını sırasında yapılacakmış. Sniper Elite 5 gelir mi dersiniz?

Verilen ek bilgiye göre, bahsi geçen büyük oyun duyurusuna ek olarak Evil Genius 2 ve Sniper Elite VR oyunları da gösterilecekmiş. Evil Genius 2 2017 yılının Haziran ayında duyurulmuştu, ama bu zamana kadar hiçbir şekilde gösterilmemişti. E3 2019 fuarının da ilk gösterim için uygun olacağı düşünülmüş, ki bu oldukça isabetli bir karar olmuş. Gelişmeler için takipteyiz.