Rebellion, Zombie Army 4: Dead War'un İlk Sezon İçeriklerini Açıkladı

Rebellion tarafından geliştirilen Zombie Army 4: Dead War için bir haftadan daha az zaman kaldı, sevgili takipçiler. 4 Şubat 2020 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek. Sonrasında ise oyunların birçoğunda olduğu gibi yayınlanacak olan içerikler ile zenginleştirilecek. Rebellion, Zombie Army 4: Dead War için yayınladığı yeni fragman ile yaptığı içerik planının bir kısmını açıkladı.

Görünüşe göre yeni içerikler sezonluk olarak yayınlanacak. Çünkü videonun alt kısmında "Season Pass 1, Season 1'in tamamına erişim sunacak." şeklinde bir açıklama yazılı.

Peki Season 1'in tamamında bizi neler bekliyor? Verilen detaylara göre, en başta üç yeni senaryo görevi var. Devamında ise her modda seçilebilecek karakterlerin bulunduğu dört karakter paketi, yeni silahlar, yeni silah süsleri, yeni silah kaplamaları ve çok daha fazlasının bulunacağı dokuz silah paketi, mühimmatınızı özelleştirebileceğiniz beş silah kaplama paketi ve son olarak karakterlerinizi özelleştirebileceğiniz dört karakter kıyafet paketi ilk sezonda bize sunulacak olan içerikler olacak.

Bunların yanı sıra Horde modu için yayınlanacak olan yeni haritaların ise tamamıyla ücretsiz olacağı belirtiliyor.

Zombie Army 4: Dead War konusu

1946 yılında geçecek olan oyunda, Zombie Army Trilogy tarihinin alternatifi işlenecek. Geri dönen zombi Hitler ve Plan Z ordusu karşısında Survivor Brigade ekibi de bir kez daha tehlikeli bir mücadeleye girişecek. Bu defa Avrupa bölgesine yolculuk edecek ve İtalya topraklarındaki tehditkar bir planı ifşa etmeye çalışacaksınız. Olayların patlak verdiği noktanın da Venedik şehrinde bir yer olduğu tahmin ediliyor.