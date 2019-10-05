Recep İvedik 6 Fragmanı Yayınlandı

Uzun zamandır merakla beklenen komedi filmi olan Recep İvedik 6'nın fragmanı yayınlandı. Filmde Recep İvedik karakterini canlandıran Şahan Gökbakar resmi YouTube kanalı üzerinden Recep İvedik 6'nın fragmanını yayınladı.

18 Kasım'da vizyona girecek olan filmde Recep İvedik Konya yerine Kenya'ya seyahat ediyor ve olanlar oluyor. Recep İvedik 6 filmi Kenya'da geçmekte. Recep İvedik ve Nurullah'ın Kenya'da yaşadığı olayları konu alan filmde pek çok komik sahne bulunuyor.

Recep İvedik serisi Türkiye'nin en yüksek gişeli film serisi ve izlenme rekorları kırmakta. Seri şu ana kadar toplam 255 milyon lira gişe hasılatı elde etti. Recep İvedik 6 filminin serinin en fazla kazanç sağlayan filmi olması bekleniyor.

Recep İvedik karakteri ile altıncı kez beyaz perdede izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Şahan Gökbakar, birkaç saat önce Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Recep İvedik 6'nın fragmanını yayına alacağını açıklamıştı.

Yapılan paylaşımın ardından Recep İvedik 6 fragmanı yayına alındı. Hemen aşağıda bulunan videodan Şahan Gökbakar'ın yeni filmi olan Recep İvedik 6'nın fragmanını izleyebilirsiniz.