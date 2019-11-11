Recep İvedik 6 Rekor Kırdı!

8 Kasım tarihinde vizyona giren Recep İvedik 6 filmine ait ilk üç günlük izlenme sayısı açıklandı.

Beklentilerin Üstünde

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden oldukça yoğun tepkiler alan Şahan Gökbakar, bu tepkilere rağmen başarılı bir giriş yapan Recep İvedik 6 filmine ait izlenme sayılarını açıkladı. Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Gökbakar, attığı görselle birlikte başarısını duyurdu.

Açıklanan verilere göre Recep İvedik 6, yayına girdiği ilk üç gün içerisinde 1,006,437 izleyici ile buluştu. Açıkladığı miktarın nihai sonuç olmadığını belirten Gökbakar, sistemde henüz eklenmeyen sinemaların bulunduğunu ve eklemeler ile birlikte yüzde 1 ila yüzde 2 oranında bir artışın yaşanacağını vurguladı.

2019 Rekorunu Kırdı

Yapılan bu açılış ile birlikte filmin 2019 yılının en iyi hafta sonu açılışını yapan film olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Recep İvedik 6, bu sene içerisinde vizyona çıkmış olan Avengers: Endgame, Captain Marvel ve Joker gibi filmleri dahi arkasında bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde kendisine yapılan yorumlar hakkında açıklama yapan Gökbakar, "Recep İvedik, genelin gördüğü, bildiği, aşina olduğu, ortalama Türk insanının bir mizahı. Bu yüzden çok fazla insanı çekiyor." demişti.