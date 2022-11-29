Recep İvedik 7'nin İlk Fragmanı Yayınlandı (Video)

Çeşitliliği ve başarılı içerikleriyle son dönemde giderek popülerleşen yayın platformu Disney Plus, dizi ve filmleriyle izleyicilerine ulaşmaya ve içeriklerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Recep İvedik'in yeni filminin Disney Plus'ta yayınlanacağının açıklanmasının ardından filme dair yeni detaylar bekleniyordu.

Türkiye’de önceki filmleriyle gişe rekorları kıran serinin yeni filmi Recep İvedik 7'nin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.

Recep İvedik 7 İlk Fragmanı

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi gibi isimler yer alıyor.

Serinin yeni filmi olan Recep İvedik 7'nin fragmanında şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik'i bu sefer köy hayatında görüyoruz. Fragmanın devamında köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik’in köylülerle beraber bu projeye karşı verecekleri heyecanlı ve komik mücadelenin sinyalleri veriliyor.

Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini, Şahan Gökbakar’ın başrolünü üstlendiği Recep İvedik 7, 9 Aralık'ta hayranlarıyla sadece Disney Plus'ta buluşacak.