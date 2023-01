Netflix Dizisi Record of Ragnarok II'nin 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

İlk olarak Monthly Comic Zenon'da yayınlanan ve 14 milyondan fazla kopya satmayı başaran popüler mangadan uyarlanan Netflix animesi Record of Ragnarok II, 2. sezonuyla geri dönüyor.

Animenin uyarlandığı büyük beğeni toplayan orijinal manga, Erkek Okurlar için Kono Manga ga Sugoi! 2019, Ulusal Kitabevi Çalışanlarının Önerdiği Çizgi Romanlar 2019 ve 2. Manga Shimbun Ödülü dâhil birçok manga ödülünün sahibi olmuştu.

Record of Ragnarok II'de olduğu gibi çarpıcı detaylarla dolu bu dünyayı ekranlara taşıyan animasyon stüdyosu Graphinica daha öncelerde "Juni Taisen: Zodiac War" ve "Hello World" gibi yapımlarla adından söz ettirmişti. Stüdyo bu yapımların dışında "Blade of the Immortal", "Promare" ve "Girls und Panzer" gibi aksiyon dolu animelerin bilgisayar destekli 3 boyutlu animasyon dövüş sahnelerine de hayat vermişti.

Record of Ragnarok II 2. Sezon Fragmanı

Record of Ragnarok II'nin 2. sezonunda tüm dünyada tanrıların ve insanların temsilcileri arasındaki 13 teke tek maçtan oluşan mücadele, insanlığın kaderini belirlemek için bir kez daha başlıyor. İnançların çarpıştığı bu kıran kırana kapışmada, yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor.

İkinci sezonun birinci kısmı olacak olan ilk 10 bölüm 26 Ocak'ta yayınlanacak. İkinci sezonun ikinci kısmı (11-15. bölümler) ise 2023 yılı içerisinde yalnızca Netflix'te olacak.