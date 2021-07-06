Red Bull ile Zilli Öküz Gazoz'un Logo Davası Sonuçlandı

Red Bull - Zilli Öküz Gazoz'un logo davasında kim haklı bulundu? Avusturyalı içecek devi Red Bull, Antalya merkezli yerel gazoz şirketine açtığı davayı kaybetti. Türk Patent ve Marka Kurumuna göre iki şirketin logosu birbirinden bağımsız.

Zilli Öküz Gazoz'un sahibi Salman Akşun, markası Zilli Öküz Gazoz'un tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurmuş ve sektör devi Red Bull, yerli gazoz şirketi ile anlaşmazlığa düşmüştü.

Avusturyalı enerji içeceği devi Red Bull, Antalya'da gazoz üreten yerel bir şirkete açtığı marka iptal davasını kaybetti. Ankara mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında Red Bull'un itirazı, iki marka arasında benzerlik olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Karar sayesinde yerel gazoz markasının logosunda Red Bull figürünün bulunmasına yasal bir engel yok.

Red Bull - Zilli Öküz Gazoz'un logo davasından kim haklı çıktı?

Akşun, Temmuz 2019'da markasının tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduğunda, usul incelemesini yapan kurum tescil başvurusunu yayınladı. Yayınlandıktan sonra Red Bull'un avukatları durumdan haberdar oldu ve Türk Patent ve Marka Kurumundan yerel markanın tescil talebini reddetmesini istedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu ise Red Bull'un avukatlarına iki marka arasında isim ve logo açısından benzerlik olmadığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi ve kısa süre önce yerli soda markasını tescilledi. Olumsuz yanıtın ardından Red Bull'un avukatları, yerel markanın iptali için Ankara'daki bir mahkemeye dava açtı.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporu, iki marka arasındaki benzerlik iddiasını reddederek, logolardaki boğa ve öküzlerin şekil olarak farklı olduğuna dikkat çekti. “Dava konusu markanın esas unsuru ‘Zilli Öküz’. İki marka arasında görsel ve işitsel bir benzerlik yok. Bu nedenle tüketicinin de karıştırma ihtimali olmaz” ifadelerini kullandı.

Red Bull'un karara itiraz etme hakkının hala bulunduğunu hatırlatmak gerekiyor. Red Bull şirketini temsilen logo davasına itirazda bulunan Avukat Zeynep Seda Alhas şunları dile getirdi: