Red Dead Online için Zaman Sınırlı Fear of the Dark Modu Yayında

Şu ara dünya genelinde Cadılar Bayramı telaşı var. Yarın kutlanacak olan bu bayram kapsamında da özel indirimler ve özel etkinlikler düzenleniyor. Rockstar Games de bu özel günü oyuncuları ile kutlamak için Red Dead Online Fear of the Dark modunu yayınladı.

Zaman sınırlı olacak Fear of the Dark modu, 12 Kasım 2019 tarihine kadar oynanabilir olacak. Showdown kısmından ulaşabileceğiniz bu özel modda iki farklı rol seçimi sunulacak. Bunlardan bir tanesi süper güçlü özellikleri olan Night Stalkers ve diğeri de insanlardan oluşan Hunters olacak. Night Stalkers rolündekiler için kazanmaya giden yol Hunters tarafını bertaraf etmekten veya zaman dolana kadar hayatta kalmaktan geçerken, Hunters rolündekilerin ise silahlarının ateş gücünü arttıracak olan maskeleri toplayarak karşı tarafı ortadan kaldırmaları gerekecek.

Fear of the Dark modunu şu andan itibaren oynamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü 3 Kasım 2019 tarihine kadar üç kat fazla altın külçesi ve iki kat fazla RDO$ kazanacaksınız.

Yapılan duyuru aynı zamanda yeni Legendary Bounty Tobin Winfield ile ilgili detaylar da sunuyor. Kendisi kamu fonunu zimmetine geçirirken yakalanmış ve şu anda da Thieves' Landing civarında saklanıyor.

The Wheeler, Rawson & Co. katalogunda Tobacco Hat, Thacker Hat, Torranca Coat, Manstilla Poncho, Creswell Skirt, Sierra Boots ve Pickett Boots gibi yeni eşyalar eklendi. Collector rolü için Madam Nazar ve Cardinal Flower, Vulture Egg ve Splintered Arrowhead üçlüsünden oluşan Witch Hunt Collection bulunmayı bekleyecek.

Son olarak, satırlar, palalar, savaş baltaları ve fırlatılabilir bıçaklar %30 indirimli olarak satılacaklar. Ayrıca karakter rollerine henüz ellerini sürmemiş olanlara özel bir maske hediye edilecekken, Bounty Hunter rolü için Creature maskesi, Trader rolü için Swine maskesi ve Collector rolü için de Masquerade maskesi hediye olarak verilecek. Outlaw Pass sahipleri Tier 10 ve Tier 20'ye ulaştıklarında Fear ve Horror maskelerinin özel versiyonlarını ve Fear of the Dark modunda bir el kazananlar özel bir Freak maskesini kazanacaklar.