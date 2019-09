Red Dead Online'ın Karakter Rolleri Fragmanı Yayınlandı

Önümüzdeki hafta Red Dead Online ve oyuncular için önemli bir hafta olacak. Uzun zamandır bahsi geçen karakter rolleri 10 Eylül 2019 Salı günü yayınlanacak olan güncelleme ile en nihayetinde oyuna eklenecekler. Bunun öncesinde de Rockstar Games yeni bir fragman yayınladı.

PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında yayınlanacak olan güncelleme ile ilk etapda Bounty Hunter, Trader ve Collector adıyla üç farklı rol oyuna eklenecek. Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz fragman ise bu rollere kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Keyifli seyirler dileriz!

Red Dead Online için Wheeler, Rawson and Co. Club ve Outlaw Pass geliyor!

Büyük güncellemesi öncesinde Rockstar Games, Red Dead Online ile ilgili Wheeler, Rawson and Co. Club ve Outlaw Pass adı altında iki yeni program duyurusu da yaptı.

Wheeler, Rawson and Co. Club programı kapsamında yeni kıyafetler, aksesuarlar, özel bir silah kaplaması, ekstra kredi, ücretsiz tonikler ve fazlasını kazanmanız mümkün olacak ve bunun için sadece oyunu oynamanız gerekiyor. Wheeler, Rawson and Co. müşterisi olarak kulübe kaydınızı yaptırmış olacaksınız ve 10 Eylül - 18 Kasım 2019 tarihleri arasında açtığınız her şey daimi olarak sizde kalacak.

Outlaw Pass ise Wheeler, Rawson and Co. Club için bir nevi yükseltme olacak ve çok daha fazla eşya ve daha fazla yarar sağlayan takviyeler (Perk) gibi birçok şeyi oldukça yüksek indirimlerle oyunculara sunacak. Otuz beş altın külçesi karşılığında kayıt olan üyeler, özel kıyafetler, silahlarınız için özel stiller, ekstradan kredi, özel senetler, herhangi bir kamp alanı için dekor ve çok daha Outlaw Pass ödülleri sizin olacak.