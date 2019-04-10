Red Dead Online'ın Yeni Showdown Modu Plunder Oldu

Red Dead Online seanslarınız nasıl gidiyor? Keyif alıyor musunuz? Eğer aksi bir durum söz konusu ise yani halihazırdaki modlardan sıkılmaya başladıysanız, o zaman sizlere güzel bir haberimiz var. Red Dead Online için yeni bir güncelleme yayınlandı. Yeni güncelleme ile Plunder moduna ek olarak yeni kozmetik ürünlere merhaba diyebilirsiniz.

Öncelikle Plunder oldukça keyifli bir mod. İki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşmalar, kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Amaç ise bir noktadaki erzakları kendi üssünüze taşımak olacak. Ortalığın epey karışacağı modda, dilerseniz karşı takımın erzaklarını da araklayabileceksiniz. Ancak dikkatli olun çünkü benzer bir eylemi karşı takım da sizin erzağınız için gerçekleştirebilir. Bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta da rakip takımın oyuncuları tarafından kolayca fark edilebileceğiniz için tek başınıza gitmemeniz olacaktır. Yanınıza en azından iki takım arkadaşınızı almayı ihmal etmemenizi öneririz.

Öte yandan, yeni Red Dead Online güncellemesi ile yeni kozmetik eşyalar da gelecek. Giriş yaptığınızda Owanjila şapkası, Porter ceketi ve Concho pantolonları giyim eşyası satan mağazalarda sizi bekliyor olacak. Ayrıca 15 Nisan 2019 tarihine kadar kırkıncı seviye paltolar, tabanca kılıfları, çizmeler ve eldivenler de mevcut olacak. Her ne kadar kırkıncı seviye denmiş olsa da seviyeniz fark etmeksizin bu giysilere erişim sağlayabileceksiniz.

Bunların dışında The Turkoman, Missouri Fox Trotter ve Arabian atları kırkıncı seviyeye düşürülmüşken, Volatile Dynamite, Incendiary Buckshot, Explosive Slug, Express Explosive ve Dynamite Arrow broşürleri de altmışıncı seviyeye kadar indirildiler.