Red Dead Online Son Güncelleme ile Tuhaf Davranan Atlarla Doldu

Red Dead Online son güncelleme ile başıboş atların birbirinden tuhaf davranışlar sergilediği bir video oyunu haline geldi. Blood Money adlı güncelleme, bazı atların kendi kendine koşmasına bazı atların cansız bir şekilde yatmasına neden oldu.

Blood Money, video oyununa yeni görevler getirerek oyuncuları kendine biraz daha bağlasa da oyuncular tarafından kaydedilen atlarla ilgili tuhaflıklar hoş karşılanmadı. Öyle ki bazı oyuncular başıboş bir şekilde koşan atlar yüzünden birkaç saniye boyunca havada kaldı.

Red Dead Online Son Güncelleme ile Atlar Neden Tuhaflaştı?

Blood Money, Red Dead Online'ın bugüne kadar yayımladığı en büyük güncellemelerden biri olarak biliniyor. Oyuncular birbirinden çeşitli görevlere katılarak Angelo Bronte'nin sağ kolu olan Guido Martinelli'nin güvenini kazanabiliyor. Martinelli'nin güvenini kazanan oyuncular ise daha kazançlı fırsatlar elde edebiliyor.

Yeni güncellemenin ardından video oyununa sadece yeni görevler eklenmedi, bu görevlerin yanı sıra oyuna bir de başıboş atlar geldi. Güncelleme ile ortaya çıkan atların garip davranışları, oyuncuların da bir hayli dikkatini çekti. Bu atların Red Dead Online'ın rastgele yerlerinde ortaya çıktığı bildirildi. Bazıları yolun kenarında cansız bir şekilde yatarken bazıları ise çimenlerin üzerinde başıboş bir şekilde devamlı olarak koşuyor.

Başıboş bir şekilde koşan bir at da MB adlı bir YouTube kanalına sahip oyuncuya rastladı. At, MB'ye o kadar hızlı bir şekilde çarptı ki MB bir anda ileri doğru fırlayıp birkaç metre ileri gitti. Atların üzerindekilere bakılacak olursa bunların her birinin normal oyuncuya ait olduğu görülüyor ancak atların sahipleri hiçbir yerde bulunamadı.

Red Dead Online'da bu atların neden bir anda tuhaf davranışlar sergilemeye başladığı belli değil fakat bir Reddit kullanıcısı olan ManTheYeetCannons, atların sahibi video oyunundan çıktıktan sonra atların kaybolmadığını, video oyununun açık dünyasında kendi başına hareket etmeye başladığını düşünüyor.

Dearcrushed adlı başka bir Reddit kullanıcısına göre bu, güncelleme ile meydana gelmiş ve Rockstar Games'in bir an önce ele alması gereken bir hata olabilir. Rockstar Games'in güncellemelerle birlikte meydana gelen hatalarla ilk kez uğraşmadığını da belirtmek gerekiyor. Daha önce yayımlanan bir RDO güncellemesi, oyunda çeşitli çökme ve bağlantı sorunlarına yol açmıştı. Rockstar Games, kısa bir sürenin ardından bu sorunu da çözüme kavuşturmuştu.