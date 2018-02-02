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  4. Red Dead Redemption 2 Çıkış Tarihi Ertelendi

Red Dead Redemption 2 Çıkış Tarihi Ertelendi

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Rockstar Games, daha önceden Red Dead Redemption 2 çıkış tarihi olarak 2018'in ilkbahar aylarını göstermişti. Fakat heyecanla beklenen oyun için resmi bir açıklama yaparak yeni bilgiler paylaşan Rockstar, oyunun çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu ve net çıkış tarihini açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre Red Dead Redemption 2, 26 Ekim 2018 tarihinde çıkış yapacak.

Red Dead Redemption 2'nin planlanan çıkış tarihinin oyun dünyası açısından bir hayli hareketli bir dönem olacağını belirtmekte fayda var. EA, geçtiğimiz günlerde Ekim ayında yeni Battlefield oyununu çıkaracaklarını duyurmuştu. Kasım ayında ise geleneksel olarak Call of Duty oyunları çıkış yapıyor. Red Dead Redemption 2'nin bu iki büyük oyunu gölgelemesi muhtemel. Bu nedenle EA ve Activision oyunlarının çıkış tarihlerini erteleyebilir.

Rockstar, Red Dead Redemption 2 çıkış tarihini duyururken erteleme sebebini oyunu daha fazla rötuşlamak istemesine bağlıyor. Oyunun PlayStation 4 e Xbox One platformlarına çıkış yapacağını biliyorduk; fakat son açıklamada da Red Dead Redemption 2 PC sürümü ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Rockstar, Red Dead Redemption 2'yi daha fazla beklememize değeceğini ifade ederken önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi paylaşacağının sözünü vermekte. Yapılan yeni çıkış tarihi duyurusuyla birlikte oyunun yeni ekran görüntüleri de paylaşıldı:

Red Dead Redemption 2

Eğer açık dünya tabanlı aksiyon oyunlarını ve Vahşi Batı temasını seviyorsanız Red Dead Redemption 2, kaçırılmayacak bir oyun olacak gibi görünüyor. GTA 5 ile rekorlar kıran Rockstar'ın başarılı bir oyun çıkaracağından kuşku duymuyoruz; umarız oyun PC için de yayınlanır.

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