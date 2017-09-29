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Red Dead Redemption 2'den Yeni Tanıtım Videosu

Red Dead Redemption 2'den Yeni Tanıtım Videosu
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Oyun

Rockstar Games, son yılların en çok beklenen oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption 2 için yeni tantıım videosu yayınladı. Geçtiğimiz dönemde çıkış tarihi ertelenen vahşi batı temalı oyunun videosu bizlere hikayeden kesitler sunuyor.

Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihini erteleyerek bizleri yasa boğan Rockstar, hikayeden bazı kesitler sunarak heyecanımızı diri tutmaya çalışıyor. Oynanış görüntülerinden ziyade sinematik sahnelere odaklanan şirket, oyunun senaryosu hakkında biraz daha bilgi sahibi olmamızı amaçlıyor.

Tanıtım videosunun altında kısa bir açıklama yayınlayan Rockstar, "Kanun kaçakları Arthur Morgan ve Var Der Linde çetesinin hayatta kalabilmek için Amerika'nın geniş ve engebeli kalbinde yaptıkları soygunları, kavgaları ve hırsızlıkları göreceksiniz" diyor.

Bu açıklama elbette yeterli değil, ancak hikayenin birkaç ayrıntısını daha ortaya koyması nedeniyle önemli bir nitelik taşıyor. Üstelik tanıtım videosunun oyundaki muazzam manzaraları görmemize de yardımcı olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Red Dead Redemption 2 gelecek yılın bahar aylarında Playstation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

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