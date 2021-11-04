Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 Satış Rakamları Dudak Uçuklatıyor!

Take-Two Interactive tarafından yapılan açıklama ile birlikte Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 satış rakamları belli oldu. Günümüzde hala popülerliğini devam ettiren açık dünya oyunları, ulaştıkları satış miktarı ile büyük bir başarının altına imza attı.

Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 Satış Rakamları Açıklandı

Take-Two Interactive, Grand Theft Auto 5'in satış miktarını açıkladı. Aktarılan bilgilere göre GTA V, bu zamana kadar toplamda 155 milyondan fazla sattı. Açık dünya temasına sahip olan video oyununun üç ay önce 150 milyon sattığı açıklanmıştı.

GTA serisinin tamamı bu zamana kadar toplamda 355 milyondan fazla sattı. Dünyanın en popüler oyun serisinin satışlarında Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition'ın piyasaya sürülmesi ile birlikte önemli bir artış yaşanabilir.

GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı GTA Trilogy: The Definitive Edition, 11 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Rockstar Games'in bir başka açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2, 39 milyon adet sattı. Başarılı oyun ilk olarak 26 Ekim 2018 tarihinde PS4 ve Xbox One, Kasım 2019'da ise PC ve Stadia platformlarına çıkmıştı. Red Dead Redemption serisinin satış miktarı 62 milyona ulaştı. Bu miktar, üç ay önce 60 milyondu.

Strateji türündeki Sid Meier’s Civilization'ın 59 milyon adet sattığı açıklandı. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen video oyunu, 21 Ekim 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Yüzde 85 oranında indirime giren oyunun şu anda Steam'de 32,85 TL fiyat etiketi ile satışta olduğunu belirtelim. Kampanya 16 Kasım'a kadar devam edecek.

2K Games'in en hızlı satan oyunu olmayı başaran Borderlands 3, dünya genelinde bu zamana kadar toplamda yaklaşık 14 milyon adet sattı. 2K Games'in en çok satan oyunu ise 25 milyon adet ile Borderlands 2 oldu. Serinin tamamı bu zamana kadar toplamda 72 milyon adet sattı.

GTA 5 PS5 ve Xbox Series X/S Çıkış Tarihi

Grand Theft Auto V, 2022 yılının mart ayında PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun yeni nesil sürümünün aslında bu ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu fakat şirket erteleme kararı almıştı.