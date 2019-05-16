Red Dead Redemption 2, GTA 5'ten Daha Hızlı Büyüyor

Take-Two’nun iki amiral gemisi oyunu Red Dead Redemption 2 ve GTA 5, görkemli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şirket, RDD2’nin bugüne kadar 24 milyondan fazla kopya sattığını söylerken, GTA 5’in ise 110 milyon adedi devirdiğini belirtti.

Yayınlandıkları ilk günden itibaren kırılmadık rekor bırakmayan Red Dead Redemption 2 ve GTA 5, Take-Two'yu sırtlamayı sürdürüyor.

31 Mart’ta sona eren yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal raporunu açıklayan şirket, 539 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Geçen yıl 450 milyon dolar seviyesinde olan bu rakamın, bu sene önemli oranda artmasında Red Dead Redemption 2'nin büyük bir payı bulunuyor.

Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, geçtiğimiz yıl yayınlanan Red Dead Redemption 2'nin toplamda 24 milyondan fazla kopya sattığını söyledi. Buna karşın, GTA 5, Eylül 2013 ve Ağustos 2014 arasında 34 milyon kopya satmıştı Oyunun toplam satış rakamı ise 110 milyonu geçmiş durumda.

RDD2’nun GTA 5’ten daha başarılı olması pek de şaşırtıcı değil. Zira Red Dead Redemption’ın yeni oyunu uzun yıllardır bekleniyordu. Piyasaya çıktığı ilk günden itibaren müthiş bir ilgiye sahne olan oyun, kendisini çevreleyen heyecanı diri tutmuşa benziyor.