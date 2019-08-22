Red Dead Redemption 2 için İndirilebilir İçerik Hazırlanıyor Olabilir

Red Dead Redemption 2 için yakın bir zamanda olmasa bile indirilebilir içerik yayınlanacakmış gibi görünüyor. Rockstar Games tarafından çalışmaları yürütülen Bonaire, Avustralyalı sınıflandırma kuruluşunun sayfasına yansıdı.

Peki bu Bonaire tam olarak nedir? Şu an için herhangi bir detay bulunmuyor ama Kotaku Australia tarafından aktarılan bilgiye göre Avustralyalı sınıflandırma kuruluşundan geçer notu alamamış. Öte yandan Red Dead Redemption 2 ile ilgili bir indirilebilir içerik olma olasığı epey bir yüksek. En azından Kotaku Australia tarafından ortaya atılan iddia bu yönde ve yanıldıklarını söyleyemeyiz.

Esasen Bonaire adası Karayipler'in güneyi dolaylarında bulunuyor. Red Dead Redemption 2 oyununun senaryosunun küçük bölümlerinin de Karayipler'de geçtiğini düşünecek olursak, Rockstar Games buraya tekrardan dönmek istiyormuş gibi görünüyor. Kaldı ki geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Cowen & Company konferansına katılan Take-Two Interactive Başkanı Karl Slatoff, burada yaptığı açıklama ile Red Dead Redemption 2 için indirilebilir içerik yayınlamayı düşündüklerini dile getirmişti.

Şimdilik elde detay olmadığı için pek fazla bir şey söylemek zor ama yakın zamanda olmasa da Take-Two Interactive ve Rockstar Games ikilisinden bir açıklama veya en azından bir ipucu görebiliriz. Gelişmeler için takipte olacağız.