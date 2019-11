Red Dead Redemption 2 için Işın İzleme Açıklaması

Red Dead Redemption 2 PC platformunda 5 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Stadia için de 19 Kasım 2019 tarihinde çıkacak olan oyun için yayınlanan son ekran görüntüleriyle ilgili olarak NVIDIA cephesinden bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Red Dead Redemption 2 oyununda Işın İzleme teknolojisi kullanılmıyormuş.

Bu hafta içerisinde NVIDIA Red Dead Redemption 2 için yeni ekran görüntüleri paylaşmıştı. Toplamda üç adet ve birbirinden farklı olan bu ekran görüntülerinin hepsi de etkileyici görünüyorlar. Elbette konsol versiyonlarının daha standart modellerde bile etkileyici olması ve bunun üstüne bir de PC platformunun kendisinden getirdiği tekniklerin bunda etkisinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak küçük bir yanlış anlaşılma varmış ve ekran kartı üreticisi de yaptığı açıklama ile bunu ortadan kaldırdı.

Sizin de fark etmiş olduğunuz üzere, yayınlanan ekran görüntülerinin sağ alt köşelerinde NVIDIA GeForce RTX logoları görünüyor. Hal böyle olunca birçok kişi oyunun Işın İzleme teknolojinden faydalanacağını düşünmüştü. Oluşan bu algı sonrasında, NVIDIA Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada, "Karışıklığı önlemek için ufak bir uyarı - buradaki GeForce RTX logosu GeForce RTX 20 serisi ürünlerimize referanslar oluyor. Red Dead Redemption 2 herhangi bir ışın izleme kullanmıyor." yorumunda bulundu.

Just a heads up to avoid confusion - the GeForce RTX logo here references our GeForce RTX 20 series products. Red Dead Redemption 2 does not have ray tracing.