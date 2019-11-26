Red Dead Redemption 2 İçin Zombi Modu Geliştiriliyor

Üreticiler Red Dead Redemption 2 için zombi modu üzerinde çalışıyorlar. Resmi olmayan bu mod, Undead Nightmare 2 yerine geçecekmiş gibi görünüyor.

İlk Red Dead Redemption oyununun en ilgi çekici yanlarından bir tanesi, hiç şüphesiz ki Undead Nightmare genişletme paketiydi. Orijinal oyunun çıkışından birkaç ay sonra yayınlanan bu bağımsız genişletme paketi, zombi temalı bir hikayenin yanı sıra iki çok oyunculu mod ve kozmetik odaklı eşyalar ile gelmişti.

Red Dead Redemption 2 için görünürde Undead Nightmare 2 veya buna benzer bir çalışma yok. Şirketin son birkaç oyundur senaryo odaklı içerik yayınlamayı bıraktığını düşünecek olursak, büyük ihtimalle de gelmeyecektir ama mod üreticileri bu boşluğu bir parça doldurmaya niyetliler. En azından zombi temalı bir mod ile.

jedijosh920 isimli Youtube kullanıcısı, kanalına Red Dead Redemption 2 için geliştirilmekte olan zombi modu ilgili on üç dakikaya yakın bir oynanış videosunu yüklemiş. Oyun içi kaplamaların ve modellemelerin kullanılması ile modifikasyon tatmin edici görünüyor. Düşmanlar ise zombi olmalarına rağmen bıçak kullanacak kadar akıllılar. Video boyunca hem Arthur Morgan'a hem de çevredeki yapay zeka karakterlere saldırıyorlar. Tabii ki oynamadan bilemeyiz ama buradan bakınca oldukça eğlenceli bir mod olacakmış görünüyor.

Mod henüz tamamlanmış değil. Ne zaman tamamlanacağı da şu anlık bilinmiyor ama yayınlandığında neye benzeyeceğini görmek istiyorsanız, aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Eğer modun mevcut durumunu takip etmek isterseniz de Red Dead Redemption 2 Modding Discord kanalına katılabilirsiniz.