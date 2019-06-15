'Red Dead Redemption 2' Müzikleri Bu Yaz Geliyor

Rockstar, Red Dead Redemption 2’nin ana fon müziğini ve diğer müziklerini bu yaz sonunda yayınlayacaklarını duyurdu.

Stüdyo’nun basın açıklamasında, biri orijinal ana fon müziği ve biri de diğer orijinal müziklerden oluşmak üzere iki albüm yayınlanacağı ifade edildi.

Bunlardan ilki olan ve Rockstar tarafından 'vokal parçalar koleksiyonu' olarak tanımlanan The Music Of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack 12 Temmuz 2019’da yayınlanacak ve oyun için yazılan orijinal şarkıların tümünü içerecek (arka plan müzikleri değil).

Albümdeki sanatçılar arasında Willie Nelson, D'Angelo, Rhiannon Giddens, besteci Rocco DeLuca ve country müzik sanatçısı David Ferguson yer alıyor.

Bu yaz sonunda yayınlanacak olan ikinci albumde ise, Woody Jackson tarafından bestelenen Red Dead Redemption 2’nin orijinal ana fon müziği bulunacak.

Red Dead Redemption 2, The Game Awards 2018'de (2018 Oyun Ödülleri) en iyi fon müziği/müzik ve en iyi ses tasarımı ödüllerini kazandı. İlk albüm şu anda iTunes’ta ön siparişlere açıldı ve iki parça yayınlandı: Crash of Worlds ve Table Top.