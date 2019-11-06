Red Dead Redemption 2'nin İlk PC Güncellemesi Yayınlandı

Çıkışı büyük bir özlemle beklenen Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonu, dün itibarıyla oyuncularla buluştu. Buluştu buluşmasına ama beraberinde bir takım sorunları da getirdi. Çökme sorunlarının yanı sıra bazı oyuncularda Rockstar Games Launcher uygulamasının oyunu açamadığı bile oluyordu. Reddit sayfası üzerinde ses sorunları ve kare hızı düşüşlerinden de bahsedilmiş. Rockstar Games ise sorunların çözümü için bir rehber sonrasında ilk güncellemeyi yayınladı.

Red Dead Redemption 2 oyununu v1.0.9.164 versiyonuna yükselten güncelleme yaşanan sorunların bir kısmı için ilaç olacakmış gibi görünüyor. Rockstar Games Destek sayfası üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa öncelikli olarak "The Rockstar Games Launcher başlatmada başarısız oldu" mesajıyla karşılaşılan sorunu ortadan kaldırıyor.

Bahsi geçen hatanın çözümlenmesinin yanı sıra Rockstar Games Launcher uygulamasının önyükleme sırasında kilitlenmesi ve tamamlanamaması hatası, Red Dead Redemption 2 oyununun başlatırken "The Rockstar Games Launcher beklenmedik bir şekilde çıktı" mesajıyla karşılaşılan hata, Rockstar Games Launcher uygulamasını Epic Games Launcher uygulamasından başlatıyorken yaşanan çökme sorunu ve Red Dead Redemption 2 oyununu Epic Games Launcher uygulamasından başlatırken Rockstar Games Launcher uygulamasının "Oyun başlatılamıyor, lütfen oyun verinizi kontrol edin" mesajı vermesine neden olan hata da çözümleniyor.

Ancak yukarıda da bahsettiğimiz üzere Red Dead Redemption 2 oyununun halihazırdaki tüm sorunları bunlarla sınırlı değil. Reddit üzerinden kullanıcıların belirttiği ses ve kare sayısında yaşanan düşüşler de var listede ve Rockstar Games yapılan geri dönüşler ışığında yeni bir güncelleme daha yayınlayacaktır diye düşünüyoruz. Gelişmeleri takip edecek ve Rockstar Games tarafından yapılacak olan duyuruları sizlerle buluşturacağız.