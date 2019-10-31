Red Dead Redemption 2'nin PC Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Geçtiğimiz sene bu zamanlarda PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Red Dead Redemption 2, tam bir yıl sonrasında bu defa PC oyuncularını unutulmaz bir Vahşi Batı macerasına çıkartacak. Rockstar Games şirketinin başarılı oyunu, 5 Kasım 2019 tarihinde PC oyuncuları ile buluşacak. Bunun öncesinde de etkileyici bir çıkış fragmanı yayınlandı.

Yaklaşık bir dakikalık uzunluğu olan PC versiyonunun çıkış fragmanı, oynanış görüntüleri ve sinematik sahnelerin harmanlanması ile oluşturulmuş. Başta hükümet güçleri ile olan çatışmalar dahil bolca aksiyon sahnesini ekranlarımıza getiriyor. Ayrıca senaryonun geçtiği mekanların birçoğunu ve etkileşime gireceğimiz karakterleri de görme fırsatımız oluyor.

5 Kasım 2019 tarihinde Rockstar Games Launcher ve Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak olan oyunu Steam üzerinden satın almak isterseniz, Aralık ayına kadar beklemeniz gerekecek.

Red Dead Redemption 2 oyununun PC çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 konusu

Red Dead Redemption oyununun öncesinde geçen ikinci oyun, Batı'nın, Orta Batı'nın ve Birleşik Devletler Güneyi'nin 1899 yılında geçiyor. Van der Linde çetesinin bir üyesi olan Arthur Morgan isimli bir kanun kaçağınının rolüne bürünüyoruz. Vahşi Batı'nın ölmekte olduğunu kabul etmek istemeyen Morgan olarak hükümet güçlerine, rakip çetelere ve diğer muhaliflere karşı hayatta kalma mücadelesi vereceğiz. Hikayede aynı zamanda Red Dead Redemption oyununda yöneteceğimiz John Marston'ını da daha yakından tanıma fırsatımız oluyor.