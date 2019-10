Red Dead Redemption 2'nin PC Özellikleri ve Ek Hikaye İçerikleri Belli Oldu

Rockstar Games en sonunda beklenen duyuruyu yaptı ve Red Dead Redemption 2, PC platformu için 5 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Halihazırda Rockstar Games Launcher üzerinden ön-sipariş ile alınabilecek olan Vahşi Batı temalı oyunun PC sistem gereksinimleri de dün itibarıyla açıklanmıştı. Çıkışına bir aydan az bir zaman kalmışken, Rockstar Games oyunun PC versiyonu ile gerek teknik gerekse de içerik anlamında yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Ayrıca oyunun bu platform için ilk ekran görüntüleri de yayınlandı.

İnternet sayfası üzerinden açıklama yapan Amerika menşeli yayıncının verdiği bilgilere göre bu versiyonda daha iyi navigasyon için artırılmış çizim mesafesi, geliştirilmiş gündüz ve gece ışıklandırması, yüksek kaliteli kar izleri, geliştirilmiş yansımalar ve bütün mesafeler için daha derin ve daha yüksek çözünürlüklü gölgeler, her bitkide ve hayvanda ilave edilmiş gerçekçilik için mozaiklenmiş ağaç dokuları ve geliştirilmiş çim ve kürk dokuları, HDR ve 4K desteği, yüksek kare hızı oranları, çoklu-monitör ve geniş ekran desteği olacak.

Teknik geliştirmelerin yanı sıra Red Dead Redemption 2 oyunun PC versiyonu hikaye modunda yeniliklerle gelecek. Bunlardan ilki esnaftan alet çalan Herman Zizendorf'un, ölü veya diri olarak aranan eski Müttefik Süvari Subayı Camille de Millemont'ın ve Big Valley civarında çetesiyle kamp yapan ve ortalığın karışmasına neden olabilecek Bart Cavanaugh'ın peşine düşeceğiniz üç yeni Ödül Avcısı görevi olacak. Ayrıca Gaptooth Breach ve Solomon's Folly dolaylarında bulunan iki ayrı yeni Del Lobos çetesi sığınağı ve Landmarks of Riches ve The Elemental Trail adıyla iki yeni hazine haritası sizi bekliyor.

Elbette yenilikler bunlarla sınırlı değil. To The Ends of The Earth adı altında yeni bir görev, M1899 Pistol, Evans Repeater, High Roller Revolver ve Le Mat Revolver olmak üzere dört yeni silah söz konusu olacak.

Rockstar Games, PC oyuncularına senaryo modunda kullanabilecekleri dört yeni at ve üç yeni vahşi at varyasyonu sunacak. Hızlı ve çevik olan Warped Brindle Arabian, haritayı bir uçtan bir uca katetmek için kullanabileceğiniz Few Spot Appaloosa, avlanmak için öncelikli tercihiniz olması gereken Perlino Andalusian ve Warped Brindle Arabian gibi hızlı olan Red Chestnut Arabian.

Son olarak, yay çekerken dayanıklılık çubuğunun %30 daha yavaş boşalmasını sağlayan Hawk Talon, kuvvetlendirme toniğinin etkisini %20 oranında artıran Cat Eye, atınızla aranızdaki bağın deneyim ödülünü %10 oranında artıran Shark Tooth, sağlık çubuğunun dolum hızını %10 oranında artıran Turtle Shell ve toplanan cephane miktarını %10 oranında artıran Crow Beak olmak üzere beş yeni eşyanız olacak.

Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonu için yayınlanan ilk ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.