Red Dead Redemption 2'nin PC ve Xbox One X Grafikleri Kıyaslandı

Platformlar arası karşılaştırma videoları ile tanınan Youtube kanalı Cycu1, bunlara bir yenisini ekledi. Red Dead Redemption 2 için geçtiğimiz hafta PC fragmanı yayınlanmıştı ve haliyle bir karşılaştırma videosu bekliyorduk. Nitekim beklentiler boşa çıkmadı. Cycu1, Red Dead Redemption 2 karşılaştırma videosunu kanalından yayınladı.

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz videoda, PC versiyonunun karşısına Xbox One X versiyonu çıkartılmış. Mümkün olabildiğince sağlıklı bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için, doğal olarak fragman ile uyuşan sahneler seçilmiş. Her ne kadar tam anlamıyla kesin bir yargıya varılamıyor olsa da, bahsi geçen arttırılmış çizim mesafesini ayırt edebilmek mümkün oluyor.

Rockstar Games geçtiğimiz hafta içinde paylaştığı detaylı bilgiler ile Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonunda geliştirilmiş gündüz ve gece ışıklandırması, yüksek kaliteli kar izleri, geliştirilmiş yansımalar ve bütün mesafeler için daha derin ve daha yüksek çözünürlüklü gölgeler, her bitkide ve hayvanda ilave edilmiş gerçekçilik için mozaiklenmiş ağaç dokuları ve geliştirilmiş çim ve kürk dokuları, HDR ve 4K desteği, yüksek kare hızı oranları, çoklu-monitör ve geniş ekran desteğinin olacağını da onaylamıştı.

Keyifli seyirler dileriz!

Red Dead Redemption 2 konusu

Red Dead Redemption oyununun öncesinde geçen ikinci oyun, Batı'nın, Orta Batı'nın ve Birleşik Devletler Güneyi'nin 1899 yılında geçiyor. Van der Linde çetesinin bir üyesi olan Arthur Morgan isimli bir kanun kaçağınının rolüne bürünüyoruz. Vahşi Batı'nın ölmekte olduğunu kabul etmek istemeyen Morgan olarak hükümet güçlerine, rakip çetelere ve diğer muhaliflere karşı hayatta kalma mücadelesi vereceğiz. Hikayede aynı zamanda Red Dead Redemption oyununda yöneteceğimiz John Marston'ını da daha yakından tanıma fırsatımız oluyor.