Red Dead Redemption 2'nin PC Versiyonunun Duyurusu Yakında Gelebilir

Rockstar Games tarafından geliştirilmiş olan Red Dead Redemption 2 artık sıkça karşımıza çıkan bir oyun oldu. Gerek zaman içerisinde yayınlanan güncellemeleri, gerekse de nihayete erememiş olan PC versiyonu olsun araya fazla zaman girmeden devamlı karşımıza çıkıyor. Red Dead Redemption 2 yine Avustralya Derecelendirme Kuruluşu ile gündeme geldi.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda sizlerle Rockstar Games tarafından çalışmaları sürdürülen Bonaire ile ilgili bir derecelendirme haberi paylaşmıştık. Bilgisayar Oyunları kategorisinde Avustralya Derecelendirme Kuruluşu tarafından Temmuz ayı içerisinde derecelendirilen Bonaire, ne yazık ki geçer not alamamıştı. Zaman içerisinde Red Dead Redemption 2 oyunun PC versiyonu ile ilgili yeni bir başvuruda daha bulunuldu ama ne yazık ki bu da kabul edilmemiş. Üst üste iki defa kabul edilmemek görünen o ki Rockstar Games için bir vazgeçiş olmamış ve şansını üçüncü kez denemiş. Üçüncü ve son denemede ise mutlu sona ulaşılmış.

Sizin de yukarıda gördüğünüz üzere 20 Ağustos 2019 tarihinde yapılmış olan başvuru Avustralya Derecelendirme Kuruluşu tarafından kabul edilmiş. Önceki ikisinde olduğu gibi yine Computer Games (Bilgisayar Oyunları) kategorisinde yapılan başvurunun kabulünde Consumer Advice (Tüketici Tavsiyesi) kısmında Strong Violence (Sert Şiddet), Strong Themes (Sert Temalar) ve Online Interactivity (Çevrimiçi Etkileşim). Derecelendirme olarak da MA 15+ verilmiş. Bu derecelendirme konsol versiyonlar için de verilmişti.

Şimdilik beklenen duyurunun ne zaman yapılacağına dair herhangi bir bilgi yok ama derecelendirmeler ve resmi duyurular arasında fazla bir zaman geçmiyor. Bir diğer deyişle fazla beklememiz gerekmeyebilir. Bakarsınız PC için çıkış zaman PlayStation 4 ve Xbox One için çıktığı zamanın tam bir sene sonrasına da denk gelebilir. Gelişmeleri takip edeceğiz.