Red Dead Redemption 2'nin PC Versiyonuyla İlgili Yeni Bir Sızıntı Daha

Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonuyla ilgili yeni bir sızıntı yaşanmayalı uzun zaman olmuştu. Oyuncular olarak artık resmi bir açıklama bekliyoruz aslında Rockstar Games cephesinden ama yeni sızıntıları da aktarmadan olmaz. LinkedIn üzerinde Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonuna dair yeni bir sızıntı daha yaşandı.

LinkedIn üzerinde daha önceden de Red Dead Redemption 2 sızıntısına denk gelmiştik. Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde bir Rockstar programcısının profilinde oyunun yanında PC ibaresi de görülmüştü. Ne var ki bunun internete dökülmesi sonrasında programcı profilini hızlıca güncellemiş ve PC ibaresini kaldırmıştı.

Bu haberimizdeki söylentinin kaynağında yine LinkedIn var. Future Immersive Kurucusu ve Üst Yöneticisi Nan Ma, LinkedIn profilinde yer verdiği bilgiye göre 2010 yılının Haziran ayından 2016 yılının Ekim ayına kadar Rockstar Games Toronto çatısı altında Fizik Programcısı olarak çalışmış. Bu süre boyunca da Grand Theft Auto V, Max Payne 3 ve geçtiğimiz senenin Ekim ayında çıkmış olan Red Dead Redemption 2 projelerinde görev almış. Olay tam da bu noktada kopuyor çünkü Red Dead Redemption 2 oyununun yanında PlayStation 4 ve Xbox One platformlarının yanı sıra PC platformu da görünüyor.

Nan Ma da bu söylenti ortaya çıktıktan sonra profilinde bir düzenlemeye gidip PC yazısını kaldırdı ama Rockstar Games programcılarının LinkedIn profilini gizliden takip eden bongos_mongos isimli Reddit kullanıcısı kadar hızlı olamadığı için alınan ekran görüntüsü de internette yayınlanmış oldu.

Açıkçası bu söylentilerin ne zaman nihayete ereceğini merak ediyoruz. Üst üste bu kadar söylenti ortaya çıkması ve bu söylentilerin ikisinin LinkedIn gibi önemli bir platform üzerinde yaşanması tabii ki bir şeylerin gerçekleşmekte olduğuna işaret, yoksa önemli isimler Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonunu boş yere sırf heyecan olsun diye profillerine eklemezler. Sizce de öyle değil mi?