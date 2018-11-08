Red Dead Redemption 2'nin Satışları 15 Milyonu Geçti

Görünüşe göre herkes kovboy olmak istiyor! Red Dead Redemption 2, orijinal Red Dead Redemption’ın toplam satışını sadece sekiz gün içerisinde geride bıraktı. 2010’da çıkan ve sekiz yıldır satışta olan Red Dead Redemption’ın 15 milyon adet civarında sattığı söylenirken, Red Dead Redemption 2 sekiz günde 17 milyon adedi gördü.

Oyunun yayıncısı Take-Two Interactive tarafından yapılan açıklamayla gün yüzüne çıkan 17 milyonluk satış başarısı, bütün oyuncuların yasa dışı işler yapmaktan ne kadar hoşlandıklarını bir kez daha göstermiş oldu. Daha önce yapılan açıklamalardaysa Red Dead Redemption 2’nin çıkış yaptığı ilk üç içerisinde 725 milyon dolarlık gelir elde ettiği bilgisine yer verilmişti.

Batılı ülkelerde yakın zaman sonra uzun süreli tatil döneminin başlayacak olmasıyla Red Dead Redemption 2’nin satışlarında daha büyük bir patlama yaşanmasının muhtemel olduğu dile getirilirken, 17 milyonluk satışın üzerine bir o kadar daha eklenebileceği belirtildi. Konuyla ilgili konuşan uzmanlar, Red Dead Redemption 2’nin şimdilik sadece hikaye bölümlerinin oynanabilir olduğunu hatırlatırlarken, önümüzdeki günlerde çok oyunculu Red Dead Online’ın oyunun sahiplerine ücretsiz olarak açılmasıyla satış patlamasının yaşanabileceğini vurguladılar.

Take-Two’nun başkanı Strauss Zelnick ise daha önce verdiği röportajlarda Red Dead Online’ın kasım ayında piyasaya çıkacağını belirtmişti. Rockstar Games’in kurucu ortaklarından Dan Houser ise haftada 100 saat çalışarak, Red Dead Online’ın çıkışını tamamlamaya çalıştıklarını ve işlerin bitmesiyle gerekli açıklamaları yapacaklarını belirtmişti.