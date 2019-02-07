Red Dead Redemption 2'nin Satışları 23 Milyon Adete Ulaştı

Take-Two Interactive tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, kutulu dağıtım ve dijital indirme satışları toplamı dünya genelinde 23 milyon adete ulaştı.

Take-Two Interactive’in finansal raporları açıklaması ile birlikte ortaya çıkan bilgiye göre mali yılın üçüncü çeyreğinde 1.25 milyar dolar net gelir elde edildi. Bu elde edilen miktarın bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinden 480.0 milyon dolar daha fazla olduğunu belirtelim.

Beta aşamasında olan Red Dead Online'ın Grand Theft Auto Online'dan daha iyi performans gösterdiği ifade edildi. Take-Two’nun CEO'su Strauss Zelnick, Red Dead Redemption 2'nin çıkış haftasını nefes kesici olarak yorumladı.

İndirilebilir İçerikler ve Mikro Ödemeler %31 Arttı!

Take-Two Interactive, dijital olarak sağlanan gelirlerin miktarını da açıkladı. İndirilebilir içerikler ve mikro ödemeler %31 oranında artarken, dijital satışlar %85 oranında artarak 703.8 milyon dolar seviyesine ulaştı. İndirilebilir içerikler ve mikro ödemelerin %31 oranında artış göstermesi oldukça şaşırtıcı bir durum. Zira oyuncular, indirilebilir içerikler ve mikro ödemeler konusunda oldukça tepki gösteriyor.

Mikro ödemelerdeki artışlarda en fazla pay Red Dead Redemption 2’ye ait. Fakat NBA 2K19’un da ciddi bir katkısı bulunuyor. Zira NBA 2K19, ABD’de en çok satan spor oyunu oldu. Ek olarak, Civilization VI’nın Nintendo Switch versiyonunun da satış beklentilerini aştığı belirtildi.