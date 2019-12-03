Red Dead Redemption 2'nin Yeni PC Güncellemesi Yayınlandı

Red Dead Redemption 2 oyununun uzun zamandır beklenen PC versiyonu oldukça sorunlu bir çıkış gerçekleştirmişti. Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 için hazırlanan güncellemelerin bir yenisini daha yayınladı. Oyunu 1.14 versiyonuna yükselten güncellemenin 3 GB civarı bir boyutu var.

Peki yeni güncellemenin yararları neler? Başta belleğin yetersiz kaldığı durumlarda yaşanan çökme sorunu gideriliyor. Bunun dışında, hikaye modunu oynarken Social Club hesabınızdan çıkış yapmanız durumunda kayıt dosyasının olası bozulması ve kaydettiğiniz aşamayı kalıcı olarak kaybetme, oyunun başlangıcında Landing Page kısmına girerken, belirli donanım ayarlarında, NVIDIA GTX 970 ekran kartı takılı sistemlerde, düşük seviye sistemlerde Benchmark Tool'u çalıştırırken ve hem hikaye hem de Red Dead Online sırasında yaşanan çökme sorunları gideriliyor. Ayrıca Windows 10 Versiyon 1090 (Kasım 2019 Güncellemesi) kurulu sistemlerde kararlı çalışmamaya, yüksek kare hızlarında seslerde yaşanan tutukluğa ve bazı ara sahnelerde gölgede kalan eserlerde grafiksel bozulmaya neden olan hatalar da bu güncelleme ile çözümleniyor.

Son ve daha önceden yayınlanan güncellemelerle ilgili notların bulunduğu sayfaya buradan bakabilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonu şu anda Rockstar Games Launcher, Epic Games Store, Greenman Gaming ve Humble Store üzerinden satın alınabilir. Steam versiyonu ise 5 Aralık 2019 tarihinde çıkacak.