Red Dead Redemption 2 PC Bazı Sorunlar ile Geldi

Oyuncuların uzun süredir beklediği Red Dead Redemption 2, sonunda PC için yayınlandı. Ancak görünüşe göre bazı oyuncular, oyun sırasında önemli sıkıntılarla karşılaşıyor.

Oyuna girememek gibi.

Red Dead Redemption 2 Sonunda PC'de!

2019 yılının başından bu yana PC iddiaları ile gündeme gelen RDR 2 için Rockstar cephesi suskunluğunu korumuş ve böyle bir planları yok izlenimi vermişlerdi. Ani bir duyuru ile oyunu müjdeleyen yapımcı şirket, kısa bir süre sonra ön sipariş seçeneğini aktif etmişti.

Nihayet oyuna sahip olan oyuncular, bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Bazıları yaşadıkları sorunun oldukça küçük detaylar olduğunu söylerken, bazıları ise oyunda bir şey yapmalarını engelleyecek sorunlardan bahsediyor. Özellikle Rockstar Launcher üzerinde sorun yaşayan oyuncuların bazıları, hiçbir şekilde oyuna giremediklerini söylüyor.

Ama hala önüne gelen kendi platformunu açmaya devam etsin.

Red Dead Redemption 2 PC Ekran Görüntüleri

Bu sorunu yaşayanlar ise antivirüs yazılımlarını kapatıp, dosya bütünlüğünü doğrulayıp, programı yönetici olarak ve güvenli mod içerisinde başlatarak girebilmeyi deniyorlar. Siz de bu sorunu yaşıyorsanız bunları denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca Rockstar tarafından yaşanan sorunların ardından yayınlanan rehbere de göz atabilirsiniz..

Ana Sorun Rockstar Launcher'da

Epic Games Store üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar bazı performans sorunlarından ve ufak hatalardan bahsediyorkan, yaşanan giriş sıkıntılarının çok ağırlıklı olarak Rockstar Launcher üzerinde yaşandığı dikkat çekiyor. Şirketin şu an bu durum üzerinde aktif olarak çalıştığı ve çözüm aradığı biliniyor. Gelişmeler oldukça aktaracağız.