Red Dead Redemption 2 PC Fiyatı Belli Oldu

Geçtiğimiz sene oyun konsolları için piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2, çok yakında bilgisayarlar için de oynanabilir hale gelecek. Red Dead Redemption 2 PC Türkiye ön sipariş fiyatları ve hediyeleri belli oldu!

Red Dead Redemption 2 PC Çıkış Tarihi

Red Dead Redemption 2, Rockstar Launcher üzerinde 9 Ekim itibarıyla ön siparişe sunuldu.

Bununla birlikte Epic Games Store, Humble Store ve Greenman Gaming üzerinden ön sipariş verebilmek için 23 Ekim tarihine kadar beklemek gerekecek. Oyunun Steam versiyonu ise Aralık ayında kullanılabilir olacak.

Eğer bu oyuna ön sipariş aşamasında sahip olmak istemezseniz 5 Kasım tarihine kadar beklemeniz gerekecek.

Red Dead Redemption 2 PC Türkiye Fiyatı

Bugün itibarıyla Rockstar Launcher üzerinde ön siparişe sunulan Red Dead Redemption 2, iki farklı sürüm ile birlikte satın alınabiliyor.

Red Dead Redemption 2 PC Special Edition fiiyatı 379 TL yerine 299 TL olarak belirlenmiş durumda.

fiiyatı TL yerine olarak belirlenmiş durumda. Red Dead Redemption 2 PC Ultimate Edition fiyatı 449 TL yerine 379 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bu fiyatların ön siparişe özel indirimli fiyatlar olduğunu ve ilerleyen tarihlerde değişikliğe uğrayabileceğini belirtelim. Bununla birlikte oyunun fiyatı satın alınan platformlara göre de değişiklik gösterebilir.

Red Dead Redemption 2 PC Ön Sipariş Avantajları

Rockstar Launcher üzerinden ön sipariş veren oyuncular, aşağıdaki oyunlar arasından iki tanesine ücretsiz olarak sahip olabilecek.

Grand Theft Auto 3

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Max Payne 3

L.A. Noire

Bully: Scholarship Edition

Bununla birlikte diğer platformlar da dahil olmak üzere oyunu ön sipariş ile satın alan kullanıcılar şu avantajlardan faydalanabilecek.

Savaş Atı

50 Altın Külçesi (diğer platformlardan satın alınması durumunda 25 altın külçesi verilecek.)

verilecek.) Outlaw Survival Kit

Treasure Map

Cash Bonus

Red Dead Redemption 2 PC Sistem Gereksinimleri

Red Dead Redemption 2 PC minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Windows 7 (64 Bit)

Intel Core i5 2500K 3.3 GHz / AMD FX-6300

AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770

2 GB VRAM

8 GB RAM

150 GB Boş Alan

Red Dead Redemption 2 PC önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Windows 10 (64 Bit)

Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X

AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060

6 GB VRAM

12 GB RAM

150 GB Boş Alan



Red Dead Redemption 2 Konusu

19. yüzyılın sonlarında geçen ve Van der Linde çetesini konu alan Red Dead Redemption 2, çetenin peşine düşen kanun adamlarını ve kelle avcılarını konu ediniyor. Rockstar'ın çok kaliteli bir şekilde başardığı açık dünya teması, hayran bırakacak grafikler ve atmosferle birleşiyor.