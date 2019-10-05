Red Dead Redemption 2 PC için Duyuruldu!

Evet, sevgili takipçiler, beklenen gün sonunda geldi. Red Dead Redemption 2 oyununun PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış arifesinden bu yana PC versiyonu ile ilgili bir sürü sızıntı yaşandı ve iddia atıldı ortaya. Bugün ise hepsinin nihayete erdiği gün oldu. Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonunu internet sayfası ve sosyal meyda hesaplarından duyurdu. Google Stadia'nın da çıkış oyunlarından bir tanesi olacak.

RED DEAD REDEMPTION 2 is coming to PC November 5thhttps://t.co/ECEqNr9HUI pic.twitter.com/8jg8WeVvQ8 — Rockstar Games (@RockstarGames) 4 Ekim 2019

Oyun PC platformuna çıkışını 5 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirecek. Şirketin söylediğine göre ön-siparişler 9 Ekim 2019 tarihinde Rockstar Games Launcher üzerinden açılacak. 22 Ekim 2019 tarihinden önce satın almanız durumunda da Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition ve Max Payne 3: The Complete Edition oyunlarından dilediğiniz ikisini ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Ayrıca hikaye modu için Outlaw Survival Kit, War Horse, Treasure Map ve Cash Bonus ve Red Dead Online için elli altın külçesi gibi hediyeniz de olacak.

Eğer Rockstar Games Launcher üzerinden satın almak cazip gelmediyse ise Epic Games Store, Greenman Gaming, Humble Store üzerinden ön-sipariş ile almak için 23 Ekim 2019 tarihini beklemeniz gerekecek. Bu mağazalardan yapılacak olan ön-siparişlerin Red Dead Online için yirmi beş altın külçesi hediyesinin olacağını söyleyelim. Steam versiyonu ise Aralık ayında gelecek.

Rockstar Games Red Dead Redemption 2 oyununun PC platformuna görsel ve teknik geliştirmelere ek olarak yeni Bounty Hunting görevleri, Gang Hideout'lar, silahlar ve çok daha fazlasına ek olarak Red Dead Online için yayınlanan güncellemeler, Frontier Pursuits, Bounty Hunter, Trader ve Collector rolleri ile geleceğini onayladı.

Son olarak, Rockstar Games Launcher üzerinden yapılan ön-siparişlerde Premium sürümlere ücretsiz geliştirmeler ile Special ve Ultimate sürümlerinin her birisi için ayrı ayrı $20 indirim hakkınız olacak.