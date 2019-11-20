Red Dead Redemption 2 PC için Yeni Güncelleme

Rockstar tarafından yapılan sürpriz bir duyuru ile birlikte Red Dead Redemption 2, beklentinin aksine PC platformu için duyurulmuştu. Çıkışından bu yana pek çok hata ile gündeme gelen RDR 2 PC için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Red Dead Redemption 2 için Yeni Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde oyunculara sunulan RDR 2 PC sürümü, pek çok hata ile gündeme gelmişti. Oyuncular oyuna girememekten, oyunda hareket edememekten ya da oyunun kendi kendine kapanmasından şikayet etmekteydi. Bu sorunlara karşı hızlı bir şekilde güncelleme yayınlayan şirketin, aslında geçici bir çözüm ürettiği daha sonradan ortaya çıktı.

Aradan geçen sürenin ardından şirket önemli sorunlara parmak basan ciddi bir güncellemeyi kullanıcılara sundu. Bu sorunlar arasında oyundan atmalar ve takılmalar ağırlıklı bir yer ediniyor.

Bu noktada bazı işlemcilerin uyum sıkıntısı yaşadığını belirten Rockstar, kullanıcıların kullandıkları sürücülerin güncel olmasına dikkat etmesini vurguladı. Bununla birlikte yapımcı şirket, bazı işlemcilerin özellikle şehir içi alanlarda zorlanabileceğini belirtti.

Eğer siz de önemli hatalar ile karşı karşıya iseniz, güncellemeleri kontrol etmenizi ve hızlı bir şekilde yüklemenizi tavsiye ederim.