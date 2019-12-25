Red Dead Redemption 2 PC Oyunu Satışları İyi Gitmiyor Mu?

Red Dead Redemption 2 PC satışları iyi gitmiyor! Rockstar Games’in western temalı aksiyon-macera oyununa ilgi günden güne azalıyor. Peki, Red Dead Redemption 2 PC neden çok satmadı? Bir yıldır beklenen oyun neden oynanmıyor?

Tam bir yıl sonra Red Dead Redemption 2 PC platformuna çıkış yaptı. Bir yıl gibi oldukça uzun süre çıkışını beklemediğimiz oyun beklenen ilgiyi görmedi. Çıkışının ilk ayında Epic Games Store ve Rockstar’ın kendi mağazası üzerinden indirilebildi. Oyunu kaç kişinin doğrudan Rockstar’dan satın aldığı hakkında hiçbir fikrimiz olmasa da Superdata’nın raporuna göre oyunun Epic Games Mağazası üzerinden sadece 408.000 adet sattı ki bu son derece düşük bir sayı. Ancak Red Dead Redemption 2 artık Epic’ özel değil. Bir süre önce Steam’da çıkış yaptı ancak Valve’ın platformunda durum daha da kötü. SteamCharts’a göre şu anda kesin bir satış rakamı yok ancak tüm zamanların en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısı sadece 51.403 oyuncu. Rockstar’ın Grand Theft Auto V oyunu için eşzamanlı oyuncu sayısı 360.761 idi. Peki, Red Dead Redemption 2 PC satışlarının bu kadar kötü olmasının nedeni ne?

Grand Theft Auto V, PC platformuna harika bir çıkış yapmıştı. Konsoldan PC’ye portlamanın nasıl olduğu gösterilmişti. Ancak Epic Games Store’a özel olması ve oyunun çıkış yaptığı ilk günlerde oynanmayacak düzeyde olması beraberinde başarısızlığı getirdi. Rockstar oyunu oynanabilir hale getirmek için bir yama hazırlasa da birçok oyuncu performansa ilişkin sorunlar yaşadı. Bu sorunlar çözüldü ve şu anda Red Dead Redemption 2 harika bir şekilde portlanmış gibi gözüküyor.

Red Dead Redemption 2 PC şu anda hem Epic Games hem de Steam’de indirimli fiyatla satılıyor. Grand Theft Auto V PC’ye çıkış yaptığında böyle bir şeyle karşılaşmamıştık.