Red Dead Redemption 2 Sorunları için Güncelleme Geldi

Geçtiğimiz saatlerde PC platformu için kullanıma sunulan Red Dead Redemption 2, en başta açılmama gibi bazı sorunlarla gündeme gelmişti. Rockstar, yeni oyun için güncelleme yayınladı.

Red Dead Redemption 2 için Güncelleme Geldi

Oyunu bilgisayarlarına indiren pek çok kullanıcı, bazı sorunlarla karşılaştığını belirtmişti. Epic Games Store üzerinden indirme yapanlar ağırlıklı olarak performans sorunlarını dile getirirken, Rockstar Launcher üzerinden indirme yapan kişilerin bazıları oyunun açılmadığını ya da hareket edemeyecek seviyede sorunlu olduğunu söylemişti.

Olayların ardından hızlı bir şekilde devreye giren Rockstar Games, her iki platform için de geçerli olan güncellemeyi kullanıma sundu. İşte güncellemeye ait detaylar.

"The Rockstar Games Launcher failed to initialize" hatasına sebep olan sorun düzeltildi. Bu hata oyunun açılmasının önüne geçiyordu.

Ön yükleme sırasında yaşanan sorunların önüne geçildi.

Oyun açılışı sırasında gelen "The Rockstar Games Launcher exited unexpectedly" hatası düzeltildi.

Epic Games Başlatıcı ile başlatılma sırasında oluşan hatalar düzeltildi.

Epic Games Başlatıcı ile oyun açıldığı sırada gelen "Unable to launch game, please verify your game data" hatası düzeltildi.

Eğer oyuna girişte sorun yaşamaya devam ediyorsanız, oyunun en güncel sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Güncellemenin size ulaşması bazı durumlarda zaman alacağı için, güncelleme hazır bir şekilde gözükmüyorsa beklemenizi tavsiye ederim.