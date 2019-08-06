Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 Para Basmaya Tam Gaz Devam Ediyor

Bu dönem yayıncıların analistlere ve yatırımcılara yönelik yaptıkları mali durum konferanslarının yapıldığı dönem oluyor ve bu konferanslar sırasında, büyük yapımlarım satış rakamlarıyla ilgili son durum kadar sürpriz açıklamalar da gelebiliyor. Bu konferanslardan bir yenisini de Take-Two Interactive gerçekleştirdi. Konferans sırasında da Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption 2 ile ilgili son satış rakamları ortaya çıktı. Her iki oyun hem Take-Two Interactive hem de Rockstar Games'taki cepleri doldurmaya devam ediyor.

Üst Yönetici Strauss Zelnick, konferans sırasında 30 Haziran 2019 tarihinde geride bıraktığımız çeyrek itibarıyla Red Dead Redemption 2 oyununun yirmi beş milyon barajını geçtiğini duyurdu. Mayıs ayı içerisinde yapılan bir önceki konferansta Vahşi Batı temalı oyunun yirmi dört milyon adet sattığı belirtilmişti. Yani aradan geçen üç aylık süreçte bir milyondan fazla satışın gerçekleştirildiği sonucuna ulaşıyoruz.

Aynı raporda 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan Grand Theft Auto V oyununun da yüz on milyon barajını geçtiği duyuruldu. Bunda tabii ki Grand Theft Auto Online'ın etkisi büyük oluyor. Faaliyete geçtiği günden bu yana içerik olarak güncel kalmaya devam eden oyun, oyuncular için artık bir vazgeçilmez haline geldi.

Benzer bir durum da Red Dead Online için geçerli. Son dönemde faaliyete geçen Red Dead Online daha şimdiden zengin içeriklerle oyuncuların karşısına çıkıyor. Yakın bir zamanda yayınlanacak olan sıradaki büyük güncelleme ile karakter rolleri dahil olmak üzere yeni içerikler beğenimize sunulacak.

Son olarak, konferans sırasında Üst Yönetici Strauss Zelnick gelecekte hem Grand Theft Auto Online hem de Red Dead Online için çok daha fazla içeriğin yayınlanacağını belirtti. Bu da demek oluyor ki her iki oyun da oyuncuların ilgi odağında kalmaya devam edecek.