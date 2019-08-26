Red Dead Redemption'ı PC'de Daha Kaliteli Oynayabileceksiniz

Red Dead Redemption resmi olarak PC platformuna çıkışını gerçekleştirmiş değil. İleride çıkar mı çıkmaz mı bilemiyoruz ama zaten halihazırda emülatör yardımı ile oynanabiliyor. Xenia ve RPCS3 Xbox 360 ve PlayStation 3 için çıkmış olan başarılı emülatörler ve birçok oyun gayet iyi bir performans ve görsellik ile oynanabiliyor ama neden daha iyisi olmasın? Modifikasyon üreticisi bir ekip, Red Dead Redemption için kolları sıvadı.

Oyunun Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project adı altında geliştirilmekte olan gayri resmi PC uyarlaması için Xenia ve RPCS3 versiyonları baz alınıyor.

Projenin başındaki ekibin hedefi ise Red Dead Redemption oyununu iyi bir optimizasyon ve görsellik ile PC oyuncularına sunmak olacak. Verilen detaylara bakılırsa da görsel açıdan daha kaliteli kaplamalar, daha kaliteli kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) menü elementler ve daha kaliteli oyun içi ekran göstergeleri ile karşımıza çıkılacakmış. Bunların yanı sıra çizimlerin daha iyi hale getirilmesine ek olarak güncellenmiş gölgelendirme ve modellemeler de olacakmış.

Proje Rockstar Games açısından herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir diye düşünüyoruz. Her ne kadar resmi bir proje olmasa da, neticede yine Red Dead Redemption oyununun PlayStation 3 veya Xbox 360 versiyonuna ihtiyacınız olacak. Yani yine bir emülatör kullanımı söz konusu olacak ama varolanı geliştirmeye yönelik olduğu için ortada Rockstar Games şirketinin harekete geçmesini gerektirecek bir durum yok.

Ekip, projenin ne zaman tamamlanacağına dair herhangi bir şey söylenmiyor ama duyuruya özel bir fragman ve bir dizi ekran görüntüsü yayınlanmış. Aşağıdan bakarak fikir sahibi olabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!