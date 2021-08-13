Rockstar Games, Red Dead Redemption Remaster Süprizi Yapabilir

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, Red Dead Redemption remaster sürümünü geliştirebilir. Ortaya çıkan son bilgiler ile birlikte şirketin Vahşi Batı'da geçen popüler yapım için remaster planı olduğu gün yüzüne çıktı.

Red Dead Redemption Remaster Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar San Diego ile Rockstar North tarafından geliştirilen Red Dead Redemption (RDR) ile ilgili oyuncuları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Kotaku'nun paylaştığı bilgilere göre Rockstar Games'in açık dünya temasına sahip olan video oyunu için remaster planı bulunuyor.

İddiaya göre RDR remaster sürümünün geliştirilmesinde Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto San Andreas ve Grand Theft Auto Vice City oyunlarının remaster sürümlerinin başarısı oldukça büyük bir rol oynayacak. Yani GTA oyunlarının remaster sürümleri satış miktarı anlamında iyi bir performans sergilerse RDR remaster sürümünü de göreceğiz.

2010 yılında çıkışını gerçekleştiren yapım, Vahşi Batı'da geçmesi ve açık dünya temasına sahip olması ile kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. 1911 yılında geçen video oyunu çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti. Öyle ki popüler oyun, Metacritic'te 100 üzerinden 95 ortalama almıştı.

Söz konusu yapımın remaster sürümü ile ilgili henüz herhangi bir bilgi yer almıyor. Bununla birlikte remaster sürümün ne zaman çıkacağı da bilinmiyor. Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto San Andreas ve Grand Theft Auto Vice City remaster sürümlerinin konsollara sonbahar mevsiminde, mobil ve PC platformlarına ise 2022 yılında çıkacağı ileri sürülmüştü.

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda RDR remaster sürümünü en erken 2023 yılında çıkışını gerçekleştirebilir. RDR remaster sürümünün ortaya çıkması ile birlikte çok sayıda oyuncu şimdiden merak içerisinde beklemeye başladı. Elbette bu iddianın doğru olmama ihtimali de yer alıyor çünkü Rockstar Games tarafından konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Bir dönemin en popüler video oyunlarından bir tanesi olmayı başaran Red Dead Redemption'ın yeniden geliştirilecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.