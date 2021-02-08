Red Dead Redemption Remastered, GTA VI Öncesinde Gelebilir

Eğer yaşanan bir sızıntı doğru çıkarsa, Red Dead Redemption Remastered GTA VI öncesinde yayınlanabilir. Henüz Rockstar Games tarafından teyit veya yalanlamada bulunulmamış olsa da, heyecan yaratan bu gelişme yine umutların yeşermesine neden oldu. Detaylar haberimizde.

Sektörün önemli isimlerinden olan Rockstar Games, Red Dead Redemption ile karşımıza çıkmıştı. Vahşi Batı temasının bir üst seviyeye çekildiği oyun, milyonlarca birim satıp birçok ödül kazanarak dünya genelinde muazzam bir ticari başarı elde etmişti. 1911 yılında geçen ve eski kanun kaçağı olan John Marston rolünde olduğumuz Red Dead Redemption’da, eşi ve oğlu esir alınan karakterimiz ailesine kavuşabilmek için büyük bir mücadeleye girişiyordu.

Şu anda bile popülerliğini sürdürüyor ve HD Remaster versiyonu uzun zamandır talep edilen bir şey olsa da, ne yazık ki Amerika menşeli yayıncı oyunu PlayStation 3 ve Xbox 360 haricindeki başka bir platforma çıkartma girişiminde bulunmamıştı. Yani Vahşi Batı temalı oyun geriye uyumluluk desteği ile Xbox konsolları ve PlayStation NOW üzerinden oynanabiliyor.

Red Dead Redemption Remastered Geliyor Olabilir!

2016 yılından bu yana Red Dead Redemption Remastered adına birçok söylenti duymuş olsak da, Rockstar Games henüz keyiflendirecek bir duyuru ile karşımıza çıkmış değil. Ancak takdir edersiniz ki sızıntıların ve söylentilerin asla sonu gelmez. Bu haberimizde de olduğu gibi. Yaşanan yeni bir sızıntı ile Grand Theft Auto IV öncesinde Red Dead Redemption Remastered göreceğimiz iddia ediliyor ama her zaman olduğu gibi buna da umut bağlamak yerine aklımızın bir köşesinde tutmak yerine olacaktır.

Bahsi geçen bilgi ise esasen 4chan sitesi üzerinden geliyor. Sitede GTAVI bilgileri sızdıran kişi tarafından yapılan bir paylaşım, daha sonradan kaldırılmış. Ancak aynı paylaşım, daha sonradan Reddit üzerinde yeniden ortaya çıkmış. GTA VI ile ilgili olarak dünyasına ve oynanışa bağlı söylenti detayların yer aldığı paylaşımda, Red Dead Redemption oyununun teknik olarak yenilendiği ve sıradaki GTA oyununun öncesinde çıkacağından bahsedilmiş. Ne var ki bunun haricinden başka bir detay bulunmuyor. Haliyle de inanabilmek için herhangi bir dayanak noktamız şu anlık yok ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Red Dead Redemption Remastered ile ilgili geçmişte birçok söylenti duymuştuk. Bunlardan sonuncusu ise, Amazon üzerindeki listelemeydi. 10 Aralık 2020 tarihinde çıkacağı söylenmiş olan bu sürüm için 49.94 dolar fiyat biçilmişti. Seriyle Red Dead Redemption 2 sayesinde tanışan ve ilk oyunu da oynamak isteyen oyuncular için bu sürüm oldukça hoş bir fırsat olacaktır ama Rockstar Games cephesinin ne düşündüğünü bilemiyoruz. Tek yapabileceğimiz ise beklemek ve olacakları görmek.

Son olarak, Red Dead Redemption Switch uyarlaması üzerinde çalışıldığına dair bir söylenti de ortalıkta dolanmakta ama bu konuyla ilgili bir gelişme de henüz yaşanmış değil. Ancak The Witcher 3: Wild Hunt sonrasında Vahşi Batı temalı oyunu da Nintendo konsolunda görmek bir hayli hoş olurdu. Sizce de öyle değil mi?