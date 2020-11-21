Eğer Vahşi Batı temalı oyunlara ilginiz varsa, illa ki Red Dead serisini duymuşsunuzdur. Serinin ilk oyunu Red Dead Revolver her ne kadar esasen Capcom tarafından geliştirilmiş olsa da, daha sonradan Rockstar Games tarafından satın alınmıştı. Bu satın alım sonrasında da Red Dead Redemption ve son olarak da Red Dead Redemption 2 oyunlarını görmüştük. Dünya genelinde milyonlar satan bu serinin yeni bir oyununun gelip gelmeyeceği henüz konuşulmuyor. Ancak yaşanan bir sızıntı ile Red Dead Redemption Remastered Amazon tarafından listelendi.

Bildiğiniz gibi bir önceki oyunun Remastered versiyonu ile ilgili olarak geçmişte birçok söylenti duymuştuk. Hatta son oyunun çıktığı zamanlarda yaşanan bir ses sorunu ile karakterimizin sesinin yetişkin Jack Marston sesine dönmesi, Red Dead Redemption’ın bir önceki nesle geleceği yönündeki umutları bir hayli beslemiş ve büyük heyecan yaratmıştı. Ne var ki şu an için Rockstar Games herhangi bir açıklamada bulunmuş değil. Ancak görünüşe göre yayıncı cephesinde bu yönde bir çalışma var.

Red Dead Redemption Remastered Geliyor Olabilir

Dünyadaki en büyük perakendeci sitelerinden olan Amazon, Red Dead Redemption Remastered oyununu listelemesine dahil etti. Her ne kadar oldukça kısa bir süre içerisinde kaldırılmış olsa da, Google üzerinde aramaya yapan bir Reddit kullanıcısı şans eseri bu listeleme kaldırılmadan denk gelmiş ve ekran görüntüsü alarak paylaşımda bulunmuş.

Ekran görüntüsüne baktığımızda, listeleme şimdilik sadece Xbox One versiyonu için yapılmış. Cyberpunk 2077 ile aynı gün yan 10 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacağı söylenen Red Dead Redemption Remastered, $50 fiyat etiketine sahip olduğunu da görebiliyoruz.

Şu an için ne Amazon ne de Rockstar Games tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Ama listelemenin hızlı bir şekilde kaldırılmasına bakacak olursak, resmi duyuru yakın bir zamanda yapılacakmış gibi görünüyor. Perakendeci devi bunu bir parça öne aldı diye tahmin ediyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fiyatı on yıllık bir oyuna göre fazla olsa da, Red Dead Redemption Remastered görmek ister miydiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.