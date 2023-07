Red Dead Redemption Remastered Yakında Piyasaya Sürülebilir!

Rockstar Games'in başyapıtları arasında yer alan Red Dead Redemption’ın yenilenmiş sürümünün piyasaya sürüleceğine dair söylentiler çıkmaya başladı.

Twitter’da Tez2, adlı kullanıcı attığı tweette Rockstar'ın internet sitesine RDR1RSP kod adında "Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)" adlı yeni bir oyun eklediğini duyurdu.

Gönderisinde çıkması beklenen yeni sürümün logosuna da yer veren yayıncı, oyunseverleri heyecanlandırdı. Aksiyon oyunu geçtiğimiz günlerde Güney Kore Oyun ve Derecelendirme Kurulundan yeni bir sertifika almıştı.

Rockstar's new site update, live an hour ago, added a new reference within the games list.



"Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)"



Codename:

- RDR1RSP (RDR1 Remaster SP?)



New logo below#reddeadredemption pic.twitter.com/MbzmnieMlo